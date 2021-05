Concerti Sicilia 2021: l’elenco aggiornato dei maggiori eventi

Concerti Sicilia 2021: la lista in continuo aggiornamento dei maggiori eventi nell'Isola a partire da quest'estate. Ecco tutti i live in programma.

Con i casi in diminuzione, l’aumento dei vaccini e la bella stagione che avanza, nell’Isola si respira aria di musica dal vivo. Tanti i live previsti nei prossimi mesi in tutta la regione, da artisti affermati a band che di recente hanno fatto il definitivo salto di qualità. Vediamo, quindi, quali sono i concerti Sicilia 2021 divisi per mese e i primi appuntamenti dell’anno prossimo.

Concerti Sicilia 2021: agosto

Agosto è certamente il mese più ricco di eventi dal vivo, sia perché l’estate è alle porte, sia perché l’estate è tradizionalmente la stagione in cui i concerti in Sicilia fanno il pienone. Di seguito la line-up di agosto 2021.

Concerti Sicilia 2021: dicembre

Anche dicembre è tradizionalmente un mese ricco di concerti in Sicilia. Al momento non sono state annunciate molte date, anche a causa della pandemia, ma col ritorno degli eventi al chiuso si spera in nuovi live.

15 e 16 dicembre – Carmen Consoli a Catania.

17 e 18 dicembre – Carmen Consoli a Palermo.

Concerti Sicilia 2022: le prime tappe

Infine, arrivano anche le prime tappe dei concerti Sicilia per il 2022. Anche se è ancora presto per parlarne nel dettaglio, i primi big hanno già cominciato a muoversi, annunciando i loro live.

