Niccolò Fabi fa tappa in Sicilia: un concerto anche nel Catanese

Gli appassionati di musica italiana saranno lieti di sapere che anche Niccolò Fabi tornerà ad esibirsi in Sicilia: annunciate due date.

Niccolò Fabi, cantautore tra i più celebri ed amati, è pronto a regalare emozioni indimenticabili anche ai siciliani, o a chi quest’estate visiterà l’Isola.

“Perdonate l’ennesimo elenco freddo di date e luoghi, ma in realtà dietro ognuno di essi c’è per alcuni una potenziale occasione di felicità – ha annunciato Fabi attraverso i propri canali social – Si aggiungono finalmente due date siciliane per isolani e vacanzieri”.

Le tappe

Le tappe siciliane sono le ultime aggiunte: queste arricchiscono un elenco già ricco di appuntamenti. Il tour 2021 di Niccolò Fabi partirà il prossimo 24 giugno da Roma per poi raggiungere numerose località italiane.

Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, il cantautore delizierà il pubblico con i propri successi presso il Colonnato dei Domenicani del Comune di Linguaglossa, in provincia di Catania. Il giorno dopo, 16 agosto, Fabi verrà invece accolto a Noto, in provincia di Siracusa: si esibirà sulla Scalinata della Cattedrale.