​Il panorama dell’aviazione italiana si arricchisce di una nuova realtà: si chiama 24 Airways la compagnia aerea che, con sede legale in provincia di Pavia, ha scelto la Sicilia come propria base operativa principale. L’obiettivo del vettore è quello di rafforzare, entro la prossima estate, i collegamenti tra l’Isola, il resto d’Italia e le principali capitali europee, garantendo una maggiore connettività per passeggeri e merci.

​Un progetto ambizioso tra passeggeri e cargo

​La nascita di 24 Airways segna un momento di forte fermento per il comparto siciliano, configurandosi come il secondo annuncio di un nuovo vettore in breve tempo, dopo quello relativo a Etna Sky. La società, che vede tra i propri soci due fondi di investimento lussemburghesi, si appresta a presentare ufficialmente il piano industriale 2026-2028. La strategia aziendale punta su un modello di business diversificato che spazia dal trasporto passeggeri al settore cargo, includendo anche servizi sanitari. Per sostenere queste operazioni, la flotta iniziale conterà su 14 aeromobili, diversificati tra Boeing 737 per le tratte a medio-lungo raggio e Airbus per i collegamenti nazionali e a medio raggio.

​Tariffe agevolate e focus sul territorio

Una caratteristica distintiva di 24 Airways sarà l’attenzione rivolta alle esigenze del territorio siciliano. Il piano prevede, infatti, l’introduzione di tariffe agevolate e formule dedicate pensate specificamente per residenti, studenti e persone con disabilità, accompagnate dai relativi caregiver, con l’obiettivo dichiarato di favorire la mobilità e l’inclusione sociale. Anche sul fronte dell’occupazione, la compagnia promette un impatto positivo, lanciando un piano di assunzioni che punta a valorizzare professionisti già esperti nel settore aeronautico.

“Vogliamo essere una compagnia radicata sul territorio siciliano — ha dichiarato l’avvocato Angelo Magni, legale della società — offrendo collegamenti accessibili e servizi affidabili per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’Isola“.

​L’avvio effettivo dei voli rimane, al momento, subordinato al completamento delle necessarie procedure autorizzative previste dalla normativa aeronautica vigente. La prossima settimana è attesa la presentazione del piano industriale che definirà con precisione i passi futuri di questo nuovo operatore.