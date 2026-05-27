Si riaccende il dibattito politico a Catania attorno alla programmazione estiva al Giardino Bellini. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione urgente, con primo firmatario Graziano Bonaccorsi (M5S), per mettere in discussione la compatibilità dei grandi concerti con la natura storica e monumentale del parco cittadino.

Il documento solleva dubbi sostanziali su diversi fronti, richiamando la normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 e D.D.G. regionale n. 1066/2015) che tutela il “Giardino Bellini” come bene di interesse storico. Le principali preoccupazioni riguardano:

Tutela del patrimonio: Il timore che il flusso di migliaia di spettatori possa danneggiare l’integrità botanica e monumentale del sito.

Sicurezza e impatto: Criticità legate alla gestione della sicurezza pubblica durante i grandi eventi e al disturbo acustico per i residenti della zona.

Trasparenza amministrativa: Viene chiesto al Comune di fare chiarezza sull’iter burocratico seguito, domandando quali provvedimenti abbiano effettivamente autorizzato la stagione estiva e se tali atti siano stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio e in “Amministrazione Trasparente”.

Il nodo della Soprintendenza

I consiglieri pongono l’accento su un precedente importante: una nota della Soprintendenza di Catania del 2012 che già in passato aveva espresso forti perplessità, definendo gli eventi di massa incompatibili con la corretta conservazione di un giardino storico.

“Il Giardino Bellini non può essere considerato semplicemente uno spazio per eventi” – sottolineano i firmatari – “È un monumento storico, paesaggistico e identitario della città che va tutelato e preservato nel rispetto delle norme e dell’interesse pubblico”.

L’interrogazione mira ora a ottenere risposte ufficiali dall’amministrazione, aprendo una riflessione necessaria sul delicato equilibrio tra lo sfruttamento turistico-culturale della città e la conservazione del suo inestimabile patrimonio verde.