Un confronto scientifico di respiro internazionale ha riportato Catania al centro della ricerca medica europea, grazie al meeting “Innovation Methods on Musculoskeletal Disorders (MSDs) and Air Quality”, dedicato allo studio delle patologie muscolo-scheletriche e al loro possibile legame con i fattori ambientali, in particolare la qualità dell’aria. L’iniziativa, ospitata tra il Policlinico universitario “Rodolico – San Marco” e la Torre Biologica, ha riunito docenti, ricercatori e giovani studiosi dell’Università di Catania e della Stradins University of Riga, consolidando una collaborazione accademica che negli anni si è trasformata in un vero e proprio ponte scientifico tra Italia e Lettonia.

Un asse scientifico tra Catania e Riga

L’incontro ha rappresentato molto più di un semplice momento di confronto accademico: è stato un laboratorio di idee in cui la ricerca clinica si è intrecciata con le nuove sfide poste dall’ambiente e dai cambiamenti delle condizioni di vita. Al centro del dibattito, le patologie muscolo-scheletriche, sempre più diffuse a livello globale, sono state analizzate non solo dal punto di vista diagnostico e terapeutico, ma anche in relazione ai fattori esterni che possono influenzarne l’insorgenza e l’evoluzione. In questo contesto, la qualità dell’aria è emersa come variabile sempre più rilevante, soprattutto in termini di prevenzione e salute pubblica.

Il confronto tra i due atenei ha permesso di mettere a sistema approcci diversi ma complementari: da un lato la ricerca clinica e riabilitativa sviluppata a Catania, dall’altro l’esperienza della Stradins University of Riga nel campo della medicina del lavoro e dell’igiene ambientale. Un dialogo che ha evidenziato come le sfide della medicina moderna richiedano sempre più una visione interdisciplinare e una collaborazione stabile tra centri di ricerca internazionali.

Policlinico e Torre Biologica: il cuore della ricerca catanese

Le sessioni di lavoro si sono svolte tra il Policlinico universitario “Rodolico – San Marco” e la Torre Biologica dell’ateneo, due poli strategici per la ricerca medica e scientifica catanese. Qui, i partecipanti hanno approfondito le principali patologie muscolo-scheletriche, analizzando i più recenti sviluppi in ambito diagnostico e terapeutico, con particolare attenzione alle tecnologie innovative e ai modelli di studio integrati.

Il confronto ha permesso di discutere anche l’impatto dei fattori ambientali e professionali sulla salute dell’apparato muscolo-scheletrico, evidenziando come esposizioni prolungate a determinati agenti possano influenzare la qualità della vita dei pazienti. L’obiettivo condiviso è stato quello di costruire un approccio sempre più preventivo e personalizzato, capace di integrare dati clinici, ambientali e tecnologici in un’unica visione della salute.

Il ruolo dei docenti e il contributo dei giovani ricercatori

A guidare il confronto per l’ateneo catanese sono stati i professori Giuseppe Musumeci, Vito Pavone, Venerando Rapisarda e Michele Vecchio, figure centrali nel panorama della ricerca medico-scientifica locale e internazionale. Per la Stradins University of Riga hanno partecipato le docenti Jelena Reste, direttrice del Dipartimento di Medicina del Lavoro e Ambientale, e Zanna Martinsone, responsabile del Laboratorio di Igiene e Malattie Professionali.

Particolarmente significativo è stato anche il contributo dei giovani ricercatori dell’Università di Catania, che hanno avuto spazio per presentare i propri lavori e condividere esperienze di ricerca in corso. Gli interventi dei professori Bruno Trovato, Marco Sapienza e Paola Senia hanno sottolineato il valore della formazione delle nuove generazioni, considerate fondamentali per garantire continuità e innovazione scientifica. L’iniziativa ha così assunto anche una forte valenza formativa, oltre che strettamente scientifica.

Una collaborazione europea destinata a crescere

Il meeting si inserisce in un percorso di collaborazione già strutturato tra le due università, che negli anni ha dato vita a progetti congiunti, scambi accademici e partecipazioni incrociate a eventi scientifici internazionali. Un rapporto che punta a rafforzarsi ulteriormente nel tempo, con l’obiettivo di sviluppare nuove linee di ricerca condivise e ampliare la rete europea della ricerca biomedica.

Al termine dei lavori è stato già fissato il prossimo appuntamento, previsto in Lettonia in occasione della “RSU Research Week” del 2027. Un segnale chiaro della volontà di consolidare un dialogo scientifico stabile e continuativo, capace di superare i confini nazionali e contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze nel campo della medicina muscolo-scheletrica e della salute ambientale.