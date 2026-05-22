Il Taobuk Festival torna a Taormina per la sua XVI edizione, in programma dal 18 al 22 giugno 2026. Il tema scelto per quest’anno, la “Fiducia”, sarà il fulcro di un confronto multidisciplinare che coinvolgerà scrittori, artisti, scienziati e intellettuali di fama internazionale, chiamati a esplorare il futuro, le relazioni umane e l’impatto delle nuove tecnologie.

Per gli studenti e le studentesse dell’Università di Catania, il festival rappresenta un’occasione unica: è infatti aperta la selezione per tirocini curriculari che permetteranno di entrare nel vivo dell’organizzazione di uno dei più importanti eventi culturali del Mediterraneo.

L’opportunità formativa

Con oltre 200 ospiti provenienti da 30 Paesi, i tirocinanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza di formazione sul campo di alto profilo, affiancando lo staff del festival in quattro macro-settori:

Agevolazioni e CFU

Partecipare al tirocinio offre vantaggi concreti per il percorso accademico e logistico. Oltre alla possibilità di maturare da un minimo di 2 a un massimo di 9 CFU (previa approvazione del proprio corso di studi), l’organizzazione garantisce la copertura totale dei costi di alloggio per tutto il periodo del festival.

Come candidarsi

Le procedure di candidatura sono semplici e accessibili direttamente online:

Tramite il Portale Studenti SmartEdu, cercando l’offerta specifica. Inviando un’autocandidatura sempre su SmartEdu, inserendo la parola chiave “TAOBUK” nella sezione dedicata alla “denominazione azienda”.

È un’occasione imperdibile per immergersi in un contesto internazionale, arricchire il proprio curriculum e contribuire concretamente alla realizzazione di un evento che mette al centro la conoscenza e l’innovazione.