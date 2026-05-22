La cultura a Catania si vive di notte. Sabato 23 maggio, la città aderisce alla Notte Europea dei Musei, un appuntamento internazionale promosso dal Ministero della Cultura, con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, pensato per rendere il patrimonio artistico accessibile a tutti in orario serale.

Un tour serale tra arte e storia

Per l’occasione, il Comune di Catania ha disposto l’apertura straordinaria della rete museale cittadina dalle ore 20:00 alle ore 24:00, con un costo simbolico di ingresso fissato a un solo euro. Sarà un’occasione speciale per cittadini e turisti per riscoprire le bellezze del centro storico sotto una luce inedita.

I siti coinvolti nell’iniziativa sono:

L’ultimo ingresso per ciascun sito è previsto entro le ore 23:30.

Non solo musei: musica e arte a San Nicolò L’Arena

La serata sarà arricchita da un momento artistico d’eccezione. Presso la Chiesa San Nicolò L’Arena, infatti, si terrà un evento musicale imperdibile: dalle ore 21:30 alle 22:30, i maestri B. Cipolla e Franco Lazzaro si esibiranno in interventi musicali all’organo storico di Donato del Piano, offrendo ai visitatori un’esperienza sonora unica nella suggestiva cornice barocca della chiesa.