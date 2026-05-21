Il Gruppo SAC, che comprende SAC Società di Gestione Aeroporto Catania e lo scalo di Comiso, ha presentato il primo bilancio di sostenibilità SAC 2025, segnando un passo importante nel percorso di sviluppo degli aeroporti della Sicilia orientale. Il documento evidenzia risultati economici positivi, avanzamenti ambientali e un rafforzamento della governance.

Performance economica: oltre 111 milioni di valore generato

Nel 2025 il gruppo ha registrato una crescita del valore economico generato, che raggiunge 111,4 milioni di euro, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente. Il valore distribuito si attesta a 86,4 milioni di euro, principalmente destinati a personale e fornitori.

L’utile netto si posiziona a circa 8,3 milioni di euro, confermando la solidità del sistema aeroportuale siciliano.

Sostenibilità ambientale: energia rinnovabile e meno emissioni

Il bilancio di sostenibilità SAC 2025 evidenzia un forte impegno sul fronte green: Gli aeroporti hanno raggiunto il livello 3 “Optimisation” dell’Airport Carbon Accreditation, grazie al coinvolgimento degli stakeholder nella riduzione delle emissioni.

Tra i risultati principali:

utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate riduzione del 60% delle emissioni di CO₂ per passeggero rispetto al 2018 raccolta differenziata al 37%, con crescente attenzione all’economia circolare

Un percorso che consolida la strategia di decarbonizzazione degli scali siciliani.

Persone, sicurezza e qualità dei servizi aeroportuali

Grande attenzione anche al capitale umano: L’81% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato e si registra un miglioramento della sicurezza sul lavoro, con un calo degli infortuni.

Aumentano inoltre le ore di formazione, circa 32 ore medie per dipendente, mentre la qualità del servizio resta elevata con l’indice di soddisfazione passeggeri superiore al 97%, oltre 113.000 assistenze a passeggeri a ridotta mobilità

Il sistema è supportato da certificazioni internazionali ISO e da un piano anticorruzione 2025-2027.

Futuro e investimenti: aeroporti sempre più sostenibili

La roadmap del gruppo SAC punta su innovazione e sostenibilità: fotovoltaico per l’autonomia energetica, nuove infrastrutture, mobilità elettrica, digitalizzazione dei servizi e miglior gestione dei rifiuti.