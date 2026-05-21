Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 31enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, scoperto grazie a una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol. L’uomo, secondo quanto emerso, continuava a gestire attività di spaccio dalla propria abitazione nel quartiere Librino di Catania.

La perquisizione: droga nascosta in tutta la casa

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno effettuato un controllo nell’appartamento dell’uomo, trovando oltre 700 grammi di marijuana.

Lo stupefacente era nascosto in più punti dell’abitazione: nell’armadio della camera da letto, in cucina, sul davanzale della finestra e persino all’interno di una friggitrice ad aria, utilizzata per occultare parte della droga.

L’arma con silenziatore e le indagini

Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche un borsello contenente una pistola con matricola abrasa, tre cartucce e un silenziatore. L’arma è stata sequestrata insieme alle munizioni e affidata alla Polizia Scientifica per le analisi balistiche.

Gli accertamenti serviranno a verificare eventuali collegamenti con altri reati e la possibile utilizzazione dell’arma in episodi criminosi