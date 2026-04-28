La Polizia di Stato ha svolto nei giorni scorsi un’operazione mirata in diverse aree della città, con particolare attenzione alla tutela delle condizioni di vita e della salute dei cavalli. L’intervento si è concentrato soprattutto nel quartiere San Cristoforo, dove le verifiche sono partite grazie a una segnalazione inviata da un cittadino tramite l’app YouPol.

La segnalazione riguardava presunti maltrattamenti ai danni di un pony, costretto a trainare un calesse mentre veniva circondato da scooter con a bordo giovanissimi che lo incitavano a correre lungo la strada. Pur non trattandosi di una gara clandestina, la situazione ha spinto gli agenti a effettuare immediati accertamenti.

Le ispezioni e le stalle abusive

Gli agenti della squadra a cavallo della Questura hanno individuato due stalle abusive in via Greco. Nella prima erano presenti due cavalli, uno dei quali privo di microchip identificativo. Sono intervenuti anche i veterinari dell’ASP di Catania, che hanno verificato le condizioni degli animali e contestato sanzioni per circa 6.500 euro per irregolarità nella registrazione nazionale degli equidi. Il cavallo è stato successivamente trasferito in una struttura idonea.

Nella seconda stalla sono stati trovati tre cavalli e il pony segnalato dal cittadino, anch’essi privi di corretta registrazione e sottoposti a controlli sanitari obbligatori mai effettuati.

Animali messi in sicurezza e indagini in corso

Le verifiche hanno evidenziato ulteriori irregolarità, tra cui la mancata iscrizione nella banca dati nazionale, l’assenza del test per l’anemia infettiva e la totale abusività della struttura. Al termine degli accertamenti, tutti i cavalli sono stati messi in sicurezza e trasferiti per evitare ulteriori situazioni di rischio o impiego in attività illegali.