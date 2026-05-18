Il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina si è riunito ufficialmente per la prima volta sotto la guida del presidente Maurizio Basile. All’incontro ha partecipato anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha confermato il forte impegno del Governo per costruire il ponte tra Calabria e Sicilia. Il Ministro ha spiegato che, grazie a una nuova legge approvata di recente, i lavori e i controlli andranno avanti in modo chiaro e preciso.

Durante la riunione sono stati stabiliti anche i ruoli di comando. L’Amministratore Delegato, Pietro Ciucci, ha ricevuto la piena responsabilità per gestire tutte le attività della società, sia quelle quotidiane che quelle straordinarie. Questo passo è molto importante per far partire i controlli tecnici e i documenti necessari a costruire l’opera senza perdere tempo.

Il programma per l’avvio dei lavoro

L’amministratore delegato Pietro Ciucci ha presentato i tempi aggiornati per la costruzione del ponte. I controlli e le approvazioni dovrebbero finire entro la fine dell’estate del 2026, così da poter iniziare i veri e propri lavori negli ultimi tre mesi dell’anno. I cantieri dureranno in tutto circa sette anni e mezzo: l’obiettivo è finire la struttura nel 2033 per permettere alle prime auto e treni di attraversare il ponte nel 2034.

Oltre a Maurizio Basile e Pietro Ciucci, nel nuovo Consiglio di Amministrazione (che resterà in carica per tre anni, dal 2026 al 2028) ci saranno Eleonora Maria Mariani, Ida Angela Loredana Nicotra e Marco Stasi. Infine, è stato scelto anche il gruppo di esperti che si occuperà dei controlli finanziari (il Collegio Sindacale): il presidente sarà Gianpaolo Davide Rossetti, aiutato da Barbara Branca e Vittorio Zupo, con Giuseppe Mongiello e Valeria Giancola come sostituti.