Concorso Agenzia delle Entrate: pubblicato un nuovo bando pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 622 Assistenti Gestionali. La selezione è rivolta a diplomati appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999 e in stato di disoccupazione.

Le assunzioni interesseranno numerose sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud Italia. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 giugno 2026 tramite il portale inPA.

Di seguito tutte le informazioni su requisiti, posti disponibili, prove d’esame, stipendio e modalità di candidatura.

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: i posti disponibili per regione e provincia

Il nuovo bando dell’Agenzia delle Entrate prevede l’assunzione di 622 diplomati nell’Area Assistenti, famiglia professionale Assistente Gestionale.

La selezione è riservata esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette indicate dall’articolo 1 della Legge 68/1999, ovvero invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, persone non vedenti e persone sorde.

Sono invece esclusi i soggetti appartenenti alle categorie protette previste dall’articolo 18 della stessa legge.

Ogni candidato può presentare domanda per una sola provincia, purché risulti iscritto negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente e sia in stato di disoccupazione.

I 622 posti saranno distribuiti nelle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate presenti in tutta Italia. Ecco i posti suddivisi per regione:

Basilicata:

Potenza: 1 posto

Calabria:

Cosenza: 3 posti

Crotone: 2 posti

Reggio Calabria: 3 posti

Campania:

Avellino: 2 posti

Napoli: 18 posti

Salerno: 7 posti

Emilia Romagna:

Bologna: 15 posti

Forlì Cesena: 2 posti

Modena: 6 posti

Parma: 6 posti

Piacenza: 3 posti

Ravenna: 4 posti

Reggio – Emilia: 3 posti

Friuli Venezia Giulia:

Gorizia: 2 posti

Pordenone: 4 posti

Trieste: 2 posti

Udine: 8 posti

Lazio:

Latina: 4 posti

Roma: 91 posti

Rieti: 2 posti

Liguria:

Genova: 4 posti

Savona: 1 posto

Lombardia:

Bergamo: 20 posti

Brescia: 18 posti

Como: 12 posti

Cremona: 6 posti

Lecco: 1 posto

Mantova: 3 posti

Milano: 111 posti

Monza e Brianza: 2 posti

Pavia: 1 posto

Sondrio: 3 posti

Varese: 4 posti

Marche:

Ancona: 13 posti

Ascoli Piceno: 1 posto

Fermo: 1 posto

Molise:

Campobasso: 2 posti

Piemonte:

Alessandria: 1 posto

Cuneo: 7 posti

Torino: 45 posti

Sicilia:

Catania: 9 posti

Palermo: 8 posti

Ragusa: 1 posto

Toscana:

Arezzo: 3 posti

Firenze: 7 posti

Grosseto: 1 posto

Livorno: 3 posti

Lucca: 9 posti

Pisa: 6 posti

Prato: 3 posti

Siena: 4 posti

Trentino Alto – Adige / Suedtirol:

Bolzano: 5 posti

Trento: 17 posti

Umbria:

Perugia: 4 posti

Terni: 1 posto

Valle d’Aosta:

Aosta: 2 posti

Veneto:

Belluno: 1 posto

Padova: 16 posti

Rovigo: 4 posti

Treviso: 14 posti

Venezia: 45 posti

Verona: 10 posti

Vicenza: 3 posti

Cosa fa l’Assistente Gestionale

L’Assistente Gestionale svolge attività amministrative e di supporto operativo negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Le principali mansioni comprendono la gestione documentale e del protocollo, le attività di segreteria, l’aggiornamento dei dati nei sistemi informatici, la gestione degli archivi cartacei e digitali, l’elaborazione di prospetti e tabulati e il supporto alle attività amministrative dell’ufficio.

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: requisiti richiesti

Per partecipare al concorso Agenzia delle Entrate 2026 è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, appartenere alle categorie protette previste dalla Legge 68/1999, risultare iscritti agli elenchi del collocamento mirato ed essere in stato di disoccupazione.

Sono inoltre richiesti la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica alle mansioni e una posizione regolare rispetto agli obblighi militari.

È valido qualsiasi diploma di maturità.

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: come si svolge la selezione

La procedura selettiva prevede un’unica prova scritta della durata di 60 minuti composta da 50 quesiti a risposta multipla.

Le domande riguarderanno elementi di diritto amministrativo, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate, normativa sul pubblico impiego, informatica e lingua inglese.

Per ogni risposta corretta verranno assegnati 0,60 punti, mentre per ogni risposta errata sarà prevista una penalizzazione di 0,07 punti. Le risposte non date non attribuiranno alcun punteggio.

La prova sarà superata con un punteggio minimo di 18/30.

Stipendio Assistente Agenzia delle Entrate

Secondo il PIAO 2026-2028 e il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, lo stipendio annuo lordo degli Assistenti Gestionali è pari a circa 22.850 euro lordi annui, oltre all’indennità di amministrazione.

Lo stipendio netto mensile si aggira mediamente tra 1.400 e 1.500 euro al mese, comprensivi della tredicesima mensilità.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 17 giugno 2026.

Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi oppure credenziali eIDAS.

Per altri aggiornamenti su opportunità di lavoro in Sicilia e non si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.