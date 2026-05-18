Concorso Agenzia delle Entrate: pubblicato un nuovo bando pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 622 Assistenti Gestionali. La selezione è rivolta a diplomati appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999 e in stato di disoccupazione.
Le assunzioni interesseranno numerose sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud Italia. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 giugno 2026 tramite il portale inPA.
Di seguito tutte le informazioni su requisiti, posti disponibili, prove d’esame, stipendio e modalità di candidatura.
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: i posti disponibili per regione e provincia
Il nuovo bando dell’Agenzia delle Entrate prevede l’assunzione di 622 diplomati nell’Area Assistenti, famiglia professionale Assistente Gestionale.
La selezione è riservata esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette indicate dall’articolo 1 della Legge 68/1999, ovvero invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, persone non vedenti e persone sorde.
Sono invece esclusi i soggetti appartenenti alle categorie protette previste dall’articolo 18 della stessa legge.
Ogni candidato può presentare domanda per una sola provincia, purché risulti iscritto negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente e sia in stato di disoccupazione.
I 622 posti saranno distribuiti nelle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate presenti in tutta Italia. Ecco i posti suddivisi per regione:
- Basilicata:
Potenza: 1 posto
- Calabria:
Cosenza: 3 posti
Crotone: 2 posti
Reggio Calabria: 3 posti
- Campania:
Avellino: 2 posti
Napoli: 18 posti
Salerno: 7 posti
- Emilia Romagna:
Bologna: 15 posti
Forlì Cesena: 2 posti
Modena: 6 posti
Parma: 6 posti
Piacenza: 3 posti
Ravenna: 4 posti
Reggio – Emilia: 3 posti
- Friuli Venezia Giulia:
Gorizia: 2 posti
Pordenone: 4 posti
Trieste: 2 posti
Udine: 8 posti
- Lazio:
Latina: 4 posti
Roma: 91 posti
Rieti: 2 posti
- Liguria:
Genova: 4 posti
Savona: 1 posto
- Lombardia:
Bergamo: 20 posti
Brescia: 18 posti
Como: 12 posti
Cremona: 6 posti
Lecco: 1 posto
Mantova: 3 posti
Milano: 111 posti
Monza e Brianza: 2 posti
Pavia: 1 posto
Sondrio: 3 posti
Varese: 4 posti
- Marche:
Ancona: 13 posti
Ascoli Piceno: 1 posto
Fermo: 1 posto
- Molise:
Campobasso: 2 posti
- Piemonte:
Alessandria: 1 posto
Cuneo: 7 posti
Torino: 45 posti
- Sicilia:
Catania: 9 posti
Palermo: 8 posti
Ragusa: 1 posto
- Toscana:
Arezzo: 3 posti
Firenze: 7 posti
Grosseto: 1 posto
Livorno: 3 posti
Lucca: 9 posti
Pisa: 6 posti
Prato: 3 posti
Siena: 4 posti
- Trentino Alto – Adige / Suedtirol:
Bolzano: 5 posti
Trento: 17 posti
- Umbria:
Perugia: 4 posti
Terni: 1 posto
- Valle d’Aosta:
Aosta: 2 posti
- Veneto:
Belluno: 1 posto
Padova: 16 posti
Rovigo: 4 posti
Treviso: 14 posti
Venezia: 45 posti
Verona: 10 posti
Vicenza: 3 posti
Cosa fa l’Assistente Gestionale
L’Assistente Gestionale svolge attività amministrative e di supporto operativo negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Le principali mansioni comprendono la gestione documentale e del protocollo, le attività di segreteria, l’aggiornamento dei dati nei sistemi informatici, la gestione degli archivi cartacei e digitali, l’elaborazione di prospetti e tabulati e il supporto alle attività amministrative dell’ufficio.
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: requisiti richiesti
Per partecipare al concorso Agenzia delle Entrate 2026 è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, appartenere alle categorie protette previste dalla Legge 68/1999, risultare iscritti agli elenchi del collocamento mirato ed essere in stato di disoccupazione.
Sono inoltre richiesti la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica alle mansioni e una posizione regolare rispetto agli obblighi militari.
È valido qualsiasi diploma di maturità.
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: come si svolge la selezione
La procedura selettiva prevede un’unica prova scritta della durata di 60 minuti composta da 50 quesiti a risposta multipla.
Le domande riguarderanno elementi di diritto amministrativo, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate, normativa sul pubblico impiego, informatica e lingua inglese.
Per ogni risposta corretta verranno assegnati 0,60 punti, mentre per ogni risposta errata sarà prevista una penalizzazione di 0,07 punti. Le risposte non date non attribuiranno alcun punteggio.
La prova sarà superata con un punteggio minimo di 18/30.
Stipendio Assistente Agenzia delle Entrate
Secondo il PIAO 2026-2028 e il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, lo stipendio annuo lordo degli Assistenti Gestionali è pari a circa 22.850 euro lordi annui, oltre all’indennità di amministrazione.
Lo stipendio netto mensile si aggira mediamente tra 1.400 e 1.500 euro al mese, comprensivi della tredicesima mensilità.
Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 17 giugno 2026.
Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi oppure credenziali eIDAS.
Per altri aggiornamenti su opportunità di lavoro in Sicilia e non si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.