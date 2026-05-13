Assunzioni Trenitalia: le Ferrovie dello Stato hanno avviato una nuova ricerca di personale per addetti magazzino e logistica con assunzioni in diverse zone d’Italia. Si prevede l’assunzione di nuovo personale al quale verrà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. che è una società del Gruppo. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e come candidarsi.

Assunzioni Trenitalia, le sedi di lavoro e le mansioni

Le nuove figure selezionate, entreranno nella società come addetti logistica e si occuperanno di carico e scarico merce dai mezzi gommati e treni e posizionarli in area di Stock-In. Nello specifico, gestiranno il magazzino occupandosi di posizionare e riordinare il materiale. Dovranno riordinare e posizionare materiali arrivati negli appositi spazi e predisporre le unità di carico (palette, colli, ecc.) in partenza. Tra le mansioni anche quelle di: rifornire le sabbiere, rabboccare liquidi, rabboccare oli dei rotabili secondo le esigenze dei vari reparti e di sostituire periodicamente accumulatori dei rotabili alle scadenze previste.

Sono previste assunzioni in diverse sedi, da Nord, Centro e Sud Italia, in particolare a Firenze e Pisa (Toscana), Napoli (Campania), Palermo e Siracusa (Sicilia), Verona (Veneto).

Assunzioni Trenitalia, i requisiti

La selezione è aperta ai candidati in possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore. È inoltre richiesta l’abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori, riconosciuta secondo l’accordo Stato-Regioni, oltre alla disponibilità a lavorare su turni, anche in contesti operativi dinamici e organizzati. Costituiscono titoli preferenziali l’abilitazione all’uso del carroponte e un’esperienza professionale maturata in ambito ferroviario o nei settori industriali, soprattutto in attività legate alla logistica, manutenzione e movimentazione merci. Completano il profilo ideale soft skills come orientamento al risultato e resilienza, spirito d’iniziativa e capacità decisionale, problem solving, flessibilità e propensione al cambiamento, unite a buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.

Assunzioni Trenitalia, come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni possono inviare la propria candidatura online attraverso la pagina dedicata alle selezioni, scegliendo l’annuncio relativo agli “Addetti alla logistica” e indicando successivamente la sede di lavoro di proprio interesse tra quelle disponibili. Le domande potranno essere presentate entro il 25 maggio 2026, salvo eventuali proroghe dei termini.