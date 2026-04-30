Lavoro Trenitalia: nuove e prestigiose opportunità di carriera nel Gruppo Ferrovie dello Stato. Trenitalia ha avviato una selezione pubblica per l’inserimento di Specialisti Gestione Risorse Umane da impiegare presso le sedi di Palermo, Reggio Calabria e Firenze.

Si tratta di un’occasione imperdibile per i professionisti del settore HR che desiderano entrare in una delle realtà più solide e dinamiche del panorama dei trasporti italiano, con un pacchetto di benefit e welfare di alto livello.

Lavoro Trenitalia: le sedi e il ruolo

Le figure selezionate saranno inserite all’interno delle direzioni HR territoriali e si occuperanno della gestione operativa e amministrativa del personale. Le sedi di lavoro previste dal bando sono:

Sicilia: Palermo

Calabria: Reggio Calabria

Toscana: Firenze

Le principali mansioni

Lo Specialista HR di Trenitalia avrà la responsabilità di gestire l’intero ciclo di vita del dipendente, dall’assunzione alla cessazione, occupandosi di:

Applicazione della normativa aziendale e supporto nelle pratiche disciplinari.

Gestione dei rapporti di lavoro e assistenza contrattuale ai dipendenti.

Monitoraggio delle attività legate alla Legge 68/99 (collocamento mirato).

Analisi dei dati per il bilancio di sostenibilità aziendale.

Lavoro Trenitalia: i requisiti richiesti

La selezione è rivolta a profili con un solido background accademico e una pregressa esperienza nel settore. Nello specifico, i candidati devono possedere:

Titolo di studio: Laurea Magistrale in discipline economiche, giuridiche o umanistiche.

Esperienza: Fino a 5 anni in ruoli analoghi nell’ambito delle Risorse Umane.

Lingue: Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2).

Competenze tecniche: Padronanza del pacchetto Office (Excel e PowerPoint), conoscenza del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie e della normativa del lavoro vigente.

Titolo preferenziale: Il possesso di un Master in Risorse Umane e Organizzazione.

Completano il profilo ottime doti relazionali, capacità di analisi, autonomia operativa e attitudine al lavoro di squadra.

Stipendio e Benefit: il welfare di Trenitalia

L’inserimento avverrà con l’applicazione del CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie. Oltre a una retribuzione competitiva, Trenitalia offre un piano di welfare aziendale tra i più completi in Italia:

Flessibilità: Possibilità di svolgere l’attività in smart working. Viaggi: Carta di Libera Circolazione per viaggiare gratuitamente o a prezzi agevolati sui treni del Gruppo (Frecce incluse). Salute e Famiglia: Assicurazione sanitaria integrativa, previdenza complementare e bonus per il benessere psicofisico e la famiglia. Servizi: Buoni pasto e convenzioni dedicate.

Lavoro Trenitalia: come presentare la domanda e scadenza

Gli interessati a questa opportunità di lavoro in Sicilia, Calabria o Toscana devono inviare la propria candidatura esclusivamente online attraverso il portale “Carriere” del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, selezionando l’annuncio per “Specialista Gestione Risorse Umane”.

Scadenza: Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 13 maggio 2026.

Per rimanere aggiornati sulle migliori offerte di lavoro in Sicilia e sui concorsi nazionali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.