Concorso Presidenza del Consiglio: nuove e importanti opportunità di impiego arrivano direttamente dal cuore della Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ha infatti indetto un nuovo bando finalizzato al reclutamento di 130 unità di personale non dirigenziale, con sedi di lavoro in tutta Italia.

I vincitori della selezione saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrati stabilmente nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentando una delle occasioni di impiego pubblico più rilevanti dell’anno per l’alto valore strategico dei profili ricercati.

I profili richiesti e la distribuzione dei posti

Il bando si rivolge a candidati in possesso di una laurea (sia triennale che magistrale o specialistica) ed è strutturato per reclutare figure professionali da impiegare nei processi di digitalizzazione e innovazione della macchina amministrativa dello Stato. La selezione è divisa nei seguenti codici di concorso, per i quali è possibile presentare un’unica candidatura:

Codice DTD1 – 80 Specialisti di settore scientifico tecnologico: Questo contingente si concentrerà sugli aspetti più strettamente tecnici ed informatici. Per garantire il principio di prossimità istituzionale ed efficienza, ben 58 di queste unità potranno essere allocate sul territorio nazionale presso le sedi di altre amministrazioni ed enti locali che sigleranno appositi accordi con il Dipartimento.

Codice DTD2 – 50 Specialisti di comunicazione e sistemi di gestione e informatici: Le risorse saranno dedicate alla gestione dei flussi comunicativi, del marketing istituzionale e dei sistemi gestionali. Anche in questo caso, la maggior parte dei vincitori (36 unità complessive) potrà trovare impiego in uffici dislocati in tutta Italia sulla base dei fabbisogni territoriali.

L’esatta indicazione delle sedi di assegnazione sparse per la penisola verrà resa nota ai vincitori solo in seguito all’approvazione delle graduatorie finali di merito.

Concorso Presidenza del Consiglio: requisiti generali e titoli di studio ammessi

Oltre ai consueti requisiti generali previsti per l’accesso ai pubblici uffici – tra cui la maggiore età, la cittadinanza italiana o europea, il godimento dei diritti politici e la condotta incensurabile – il concorso Presidenza del Consiglio richiede il possesso di specifici titoli accademici differenziati per profilo.

Per il profilo tecnico (Codice DTD1) sono ammesse le lauree triennali e magistrali dell’area scientifica e ingegneristica, tra cui: Ingegneria dell’informazione, Ingegneria civile e industriale, Scienze informatiche, Matematica, Statistica, Fisica, Biotecnologie, Sicurezza informatica e Data Science.

Per il profilo di comunicazione (Codice DTD2) l’accesso è esteso a un’ampia gamma di percorsi umanistici, giuridici ed economici, quali: Scienze della comunicazione, Lettere, Giurisprudenza, Scienze politiche, Relazioni internazionali, Economia, Sociologia, Psicologia, Scienze delle pubbliche amministrazioni e Traduzione specialistica.

Il bando prevede inoltre l’applicazione delle riserve di legge previste per i volontari delle Forze Armate, per gli operatori del Servizio Civile Universale e per le persone con disabilità.

Concorso Presidenza del Consiglio: le fasi della selezione

La gestione operativa delle procedure selettive è affidata a RIPAM Formez PA. L’iter concorsuale prevede un sistema di valutazione complessivo da massimo 180 punti, ripartiti equamente tra tre diverse macro-fasi:

Valutazione dei titoli

Permette l’assegnazione di un massimo di 60 punti in base al curriculum accademico e alle esperienze professionali pregresse dei candidati. In caso di un numero di domande particolarmente elevato, questa fase assumerà anche il valore di preselezione per l’accesso alle successive prove.

Prova scritta digitalizzata

Si svolgerà interamente attraverso piattaforme informatiche e consisterà in un test di 60 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 80 minuti. Il punteggio massimo è di 60 punti e la soglia di sbarramento è fissata a 42/60. Il test comprende:

40 quesiti sulle materie d’esame: Project e Program management, intelligenza artificiale, codice degli appalti, tutela della privacy e sicurezza informatica, nozioni sul PNRR e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono comuni a entrambi i profili. Per il Codice DTD1 si aggiungono architetture ICT, telecomunicazioni e data management, mentre per il Codice DTD2 figurano comunicazione pubblica e digital marketing.

12 quesiti situazionali: Volti a testare le capacità di reazione dei candidati davanti a problematiche organizzative, gestionali o tecniche legate alla transizione digitale.

8 quesiti di lingua inglese: Focalizzati sulla comprensione di brani e su un lessico di tipo spiccatamente tecnico-amministrativo.

Prova orale

Un colloquio interdisciplinare (valore massimo 60 punti, idoneità a 42/60) mirato a verificare le conoscenze specifiche dei candidati, le loro competenze trasversali (soft skills), le abilità informatiche e la padronanza della lingua inglese, per la quale è richiesto un livello di conoscenza pari o superiore al livello B1 del quadro QCER.

Concorso Presidenza del Consiglio: come inviare la domanda di partecipazione e scadenze

La trasmissione delle istanze per l’accesso al concorso Presidenza del Consiglio deve avvenire tassativamente entro e non oltre le ore 23:59 del 27 Giugno 2026. La procedura è interamente telematica e deve essere completata connettendosi al Portale unico del reclutamento inPA.

Per completare correttamente la candidatura, l’aspirante specialista deve disporre di un’identità digitale per l’autenticazione sulla piattaforma (a scelta tra SPID, CIE, CNS o eIDAS) e di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, sul quale verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali. Infine, per validare definitivamente la domanda, è richiesto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10,00 euro da effettuare tramite i sistemi di pagamento elettronici integrati nel portale.

Per aggiornamenti su questo e altri concorsi si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.