L’Università degli Studi di Catania conferma il proprio impegno nel valorizzare e incentivare gli studenti più meritevoli: anche per quest’anno l’Ateneo ha messo a disposizione un fondo di ben 1 milione di euro dedicato a “Attività, Interventi e Merito”.
L’iniziativa prevede l’assegnazione complessiva di 2.291 contributi economici, suddivisi in premi di studio per gli iscritti e premi di laurea per chi sceglie di proseguire il proprio percorso formativo a Catania.
I dettagli del bando: premi di studio e di laurea
Le graduatorie saranno stilate secondo i criteri definiti nell’avviso DD 2615 del 27 luglio 2026, calcolati sulla base della carriera universitaria e dei crediti conseguiti dagli studenti:
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1.873 Premi di Studio (400 euro ciascuno): Destinati agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e iscritti entro la durata legale del proprio corso. Tra i requisiti principali figurano una media ponderata pari o superiore a 27/30 e il raggiungimento di un numero specifico di CFU entro il 10 agosto 2026. La graduatoria terrà conto di media, lodi e rapporto tra crediti previsti e acquisiti.
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418 Premi di Laurea (600 euro ciascuno): Riservati a laureati in corso che abbiano conseguito il titolo entro il 10 marzo 2026 con una votazione finale non inferiore a 107/110. L’incentivo è rivolto a chi prosegue gli studi iscrivendosi a un corso di laurea magistrale dell’Ateneo catanese e verrà erogato al termine del primo anno, a patto di aver maturato almeno 10 CFU entro il 30 settembre 2026.
L’investimento punta a sostenere il diritto allo studio e a incentivare il proseguimento delle carriere academiche all’interno dell’Ateneo di Catania.