1.873 Premi di Studio (400 euro ciascuno): Destinati agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e iscritti entro la durata legale del proprio corso. Tra i requisiti principali figurano una media ponderata pari o superiore a 27/30 e il raggiungimento di un numero specifico di CFU entro il 10 agosto 2026. La graduatoria terrà conto di media, lodi e rapporto tra crediti previsti e acquisiti.