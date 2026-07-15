È stata pubblicata la nuova edizione della prestigiosa Classifica Censis delle Università Italiane (edizione 2026/2027), lo strumento di orientamento e analisi di riferimento fondamentale per valutare lo stato di salute, l’efficienza e l’attrattività del nostro sistema accademico

. Il focus di questa analisi approfondita è rivolto alla categoria dei Grandi Atenei Statali (strutture che ospitano tra i 20.000 e i 40.000 iscritti), ponendo sotto la lente d’ingrandimento i risultati, le eccellenze e i margini di crescita dell’Università degli Studi di Catania.