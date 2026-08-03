Dopo giorni di caldo intenso, sulla Sicilia è in arrivo una brusca svolta meteorologica che potrebbe trasformare il pomeriggio in una corsa contro il tempo. Gli esperti del Centro Meteorologico Siciliano lanciano l’allerta per lo sviluppo di temporali improvvisi, localmente violenti, accompagnati da nubifragi lampo, grandinate e raffiche di vento capaci di raggiungere i 100 chilometri orari. Fenomeni rapidi ma potenzialmente molto intensi, destinati a colpire soprattutto le aree interne dell’Isola, dove il contrasto tra l’aria rovente al suolo e quella più fresca in quota creerà le condizioni ideali per la formazione di celle temporalesche particolarmente attive.

Dal sole ai temporali: ecco dove il meteo cambierà volto

Le previsioni indicano un peggioramento concentrato nelle ore pomeridiane, quando una debole saccatura in quota favorirà lo sviluppo di temporali convettivi. Le zone maggiormente esposte saranno:

l’entroterra ennese, il Catanese interno, i versanti dell’Etna, i Nebrodi meridionali, in maniera più isolata, il Nisseno e le aree interne del Siracusano.

Il passaggio dal sole ai temporali potrebbe avvenire nel giro di pochi minuti, con cieli che da sereni diventeranno rapidamente minacciosi e precipitazioni intense concentrate su aree molto ristrette.

Nubifragi lampo e grandinate: fenomeni violenti ma imprevedibili

Le elaborazioni dei modelli meteorologici ad alta risoluzione mostrano una distribuzione molto irregolare delle precipitazioni. Alcune località potrebbero restare completamente all’asciutto, mentre altre potrebbero essere investite da rovesci capaci di scaricare oltre 20 millimetri di pioggia in pochissimo tempo. È proprio questa imprevedibilità a rappresentare uno degli aspetti più delicati della situazione: le celle temporalesche potrebbero modificare il loro percorso nel giro di pochi chilometri, rendendo difficile individuare con precisione le aree che saranno colpite. Oltre ai nubifragi non si escludono grandinate anche intense e una frequente attività elettrica con fulmini.

Il pericolo arriva dal vento: possibili downburst fino a 100 km/h

L’elemento di maggiore preoccupazione è rappresentato dalla possibile formazione di downburst, violente raffiche di vento che si sviluppano durante i temporali e che possono raggiungere il suolo con estrema forza. Il fenomeno nasce quando l’aria secca presente in quota raffredda rapidamente le precipitazioni, provocando una discesa improvvisa di masse d’aria che accelerano fino al terreno.

Secondo il Centro Meteorologico Siciliano, nelle aree maggiormente interessate le raffiche potrebbero raggiungere velocità comprese tra gli 80 e i 100 chilometri orari, con il rischio più elevato tra l’Ennese e la Sicilia centro-orientale. Venti di questa intensità possono provocare la caduta di alberi e rami, danni a strutture leggere e disagi alla circolazione.

Massima prudenza: i fenomeni saranno rapidi ma intensi

Gli esperti invitano a non sottovalutare il peggioramento previsto per il pomeriggio. Pur trattandosi di fenomeni localizzati, la loro intensità potrebbe risultare significativa e svilupparsi in tempi molto rapidi. Chi si trova nelle aree interne dell’Isola è invitato a seguire gli aggiornamenti meteo e a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, evitando soste sotto alberi, impalcature o strutture esposte alle forti raffiche di vento. In poche ore il meteo potrebbe cambiare radicalmente, trasformando una giornata estiva in uno scenario caratterizzato da temporali di forte intensità.

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