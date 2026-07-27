Un’inizio di settimana insolito e instabile quello che sta attraversando la Sicilia: l’ultima parte di luglio si è aperta con cieli coperti, venti caldi e pioggia mista a sabbia sahariana. Un quadro meteo che ricorda le classiche perturbazioni primaverili, decisamente atipico per quello che è storicamente il mese più stabile dell’anno.

L’instabilità, tuttavia, farà da apripista a una nuova e intensa impennata delle temperature nel corso dei prossimi giorni.

Allerta gialla per temporali e grandinate: il bollettino della Protezione Civile

A causare questa fase di tempo incerto è un’anomalia termica in quota presente a ridosso dell’isola. Secondo l’avviso diffuso dalla Protezione Civile, sono previsti rovesci e temporali di forte intensità a partire dalle prime ore di martedì.

I fenomeni saranno caratterizzati da:

In arrivo la quarta ondata di calore: weekend con picchi di 40°

L’ondata di maltempo rappresenterà solo una breve parentesi. Gli esperti confermano infatti il ritorno del promontorio anticiclonico di matrice africana, pronto a espandersi dall’Europa occidentale verso l’Italia e il Meridione a partire da mercoledì.

Si tratterà della quarta ondata di caldo della stagione estiva 2026, con il rischio che possa rivelarsi ancora più severa delle precedenti, andando a coincidere con il periodo climatologicamente più caldo dell’anno. Per il primo weekend di agosto si preannuncia quindi un clima ampiamente stabile e bollente, con il termometro pronto a sfondare la soglia dei 40°C.