Con l’arrivo della metà di agosto, anche l’Università degli Studi di Catania si prepara alla consueta pausa estiva. Per consentire a studenti e personale di organizzare al meglio le proprie pratiche amministrative ed evitare spostamenti a vuoto, l’Ateneo ha reso note le date di chiusura generale e le variazioni d’orario degli uffici per tutto il periodo estivo.

Stop alle attività dal 14 al 21 agosto

Tutte le sedi dell’Ateneo rimarranno chiuse da venerdì 14 a venerdì 21 agosto 2026. In questa settimana si fermeranno le attività didattiche e le aperture ordinarie delle strutture.

Unica eccezione sarà l’Ufficio di Protocollo Generale, che garantirà comunque un presidio minimo essenziale per la ricezione degli atti, restando aperto al pubblico esclusivamente nella fascia oraria mattutina dalle 8:00 alle 13:00.

Orario estivo delle Segreterie e dell’Area della Didattica

Oltre alla settimana di chiusura totale di Ferragosto, per l’intero mese è in vigore la riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico per le Segreterie e gli uffici dell’Area della Didattica.

Fino al 31 agosto 2026, il ricevimento in presenza si svolgerà secondo i seguenti orari:

Si raccomanda a tutti gli studenti che necessitano di chiarimenti sulle immatricolazioni, sui piani di studio o sulla consegna di documenti di pianificare gli accessi agli uffici tenendo conto del giorno di chiusura infrasettimanale del mercoledì e dello stop completo previsto nella settimana centralissima di agosto. Le attività ordinarie e i consueti orari riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 1° settembre.