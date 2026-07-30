L’App del Comune di Catania si arricchisce con la nuova sezione “Com’è il mare oggi?”, uno strumento pensato per consentire a residenti e turisti di programmare la giornata al mare sulla base di un quadro chiaro e aggiornato del litorale cittadino.

Disponibile direttamente dalla Home Page all’interno dell’area meteo, la funzione permette di selezionare la spiaggia di interesse e consultarne i principali parametri meteo-marini, tra cui la temperatura dell’acqua, l’altezza delle onde, lo stato del mare, la direzione e l’intensità del vento, le correnti, le maree, l’indice UV e gli orari di alba e tramonto.

A queste informazioni si affiancano i dati sulla qualità delle acque di balneazione, ricavati dalle ultime analisi ufficiali del Portale Acque del Ministero della Salute, e i dettagli sulle dotazioni presenti sui singoli litorali, come docce, servizi igienici, aree ristoro, Wi-Fi e presidi per l’accessibilità delle persone con disabilità. Attraverso il sistema di navigazione integrato, gli utenti possono inoltre ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione individuata.

La nuova sezione è già accessibile gratuitamente scaricando l’App del Comune di Catania dagli store digitali per dispositivi Apple e Android.