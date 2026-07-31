Entra nel vivo il grande esodo estivo con oltre 26 milioni di spostamenti previsti a livello nazionale e la Sicilia posizionata al centro dei grandi flussi turistici verso spiagge, mari e località di villeggiatura.

Per far fronte all’ondata di veicoli e cercare di agevolare la circolazione, Anas ha potenziato il personale sul campo e sospeso fino al 7 settembre ben 1.175 cantieri su 1.414, pari all’83% di quelli complessivamente attivi sulla rete.

Le giornate da bollino rosso e nero

La viabilità sulla rete stradale e autostradale si preannuncia critica già da oggi, venerdì 31 luglio, e proseguirà per tutto il weekend con bollino rosso per le grandi partenze.

Secondo le previsioni di Anas, il momento più complesso in assoluto si registrerà nella mattinata di sabato 1° agosto, contrassegnata dal bollino nero a causa del massimo afflusso di veicoli in viaggio. Domenica 2 agosto, infine, scatterà nuovamente il bollino rosso, coincidente con i primi rientri verso le grandi città.

Per facilitare il flusso delle auto, è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nei seguenti orari:

Le strade osservate speciali nell’Isola e nel Catanese

Nell’Isola i riflettori delle autorità e della viabilità sono puntati principalmente su due arterie autostradali chiave: la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo, oltre alle direttrici verso le mete balneari del Trapanese e del litorale settentrionale. A queste si aggiunge la vicina strada statale 106 Jonica, che attraversa anche il territorio catanese.

Attenzione massima riservata anche al nodo etneo: sulla Tangenziale di Catania le criticità maggiori e i principali incolonnamenti si attendono soprattutto in prossimità degli snodi e dei caselli autostradali di San Gregorio.