​Il Governo Schifani ha approvato in giunta un primo importante pacchetto di interventi dal valore complessivo di 25 milioni di euro per fare fronte ai gravissimi danni causati dagli incendi che hanno colpito la Sicilia nel corso della scorsa settimana.

​La misura punta a fornire un sostegno immediato sia per la gestione dell’emergenza sul territorio sia per il rilancio delle attività economiche devastate dai roghi.

Le risorse: 15 milioni per la Protezione Civile e 10 per le imprese agricole

​Il provvedimento prenderà la forma di un emendamento che verrà formalmente inserito all’interno del disegno di legge 1030 Stralcio IV, il cui esame è previsto nei prossimi giorni all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

​La ripartizione dei fondi prevede due canali principali di intervento:

​ 15 milioni di euro destinati agli interventi urgenti della Protezione Civile;

destinati agli interventi urgenti della Protezione Civile; ​10 milioni di euro sotto forma di ristori diretti per i danni subiti dalle imprese del settore agricolo.

Le parole del presidente Renato Schifani

​“Era necessario intervenire tempestivamente per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dagli incendi. Ma era necessario dare anche un segnale forte alle tante comunità siciliane che hanno subito ingenti perdite. La Regione è al loro fianco e continuerà a fare la propria parte – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Con questo primo stanziamento il mio governo assicura risorse immediate per fronteggiare l’emergenza e avviare rapidamente tutti gli interventi necessari per tutelare il nostro sistema produttivo e accompagnare la ripresa dei territori. Ringrazio ancora una volta tutti i volontari, la Protezione civile regionale e i vigili del fuoco per il lavoro straordinario fatto in questi giorni, sono il volto migliore della Sicilia”.