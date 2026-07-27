Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito pubblico, questa volta sul fronte della gestione delle risorse economiche. La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti chiedendo di verificare se i fondi pubblici destinati alla grande opera siano stati utilizzati nel rispetto delle norme e dell’interesse generale oppure se possano emergere profili di danno erariale. Una iniziativa che il sindacato definisce non come una battaglia ideologica contro il Ponte, ma come una richiesta di trasparenza su un progetto dal valore miliardario destinato a incidere profondamente sulle finanze dello Stato. Al centro della contestazione ci sono i costi dell’opera, le procedure adottate e le garanzie sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

L’esposto della Cgil: “Servono chiarezza e trasparenza sui miliardi investiti”

L’esposto, firmato dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, è stato presentato alle Procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. L’obiettivo è chiedere alla magistratura contabile di accertare se la gestione economica e amministrativa del progetto abbia seguito criteri di correttezza, efficienza e tutela dell’interesse pubblico.

Secondo la Confederazione, quando sono in gioco ingenti risorse provenienti dalle casse dello Stato è necessario garantire il massimo livello di controllo. La Cgil sottolinea come la propria iniziativa non rappresenti una posizione pregiudiziale contro la realizzazione dell’infrastruttura, ma una richiesta di verifica sul modo in cui vengono impiegati fondi pubblici che potrebbero avere un impatto significativo sulle politiche di sviluppo del Paese.

Costi, appalti e infrastrutture: i dubbi sollevati sul progetto

Nel mirino del sindacato ci sono alcune delle criticità già evidenziate durante l’iter di approvazione dell’opera. Tra gli aspetti segnalati figurano l’incertezza sul costo definitivo del Ponte, i dubbi legati al rispetto della normativa europea sugli appalti e le questioni ambientali. La Cgil richiama inoltre l’attenzione sulle opere complementari necessarie al funzionamento dell’infrastruttura, che in diversi casi non risultano ancora finanziate o completate.

Il tema centrale riguarda quindi la sostenibilità complessiva del progetto: non soltanto il costo della struttura principale, ma anche tutte le opere di collegamento e gli interventi necessari affinché il Ponte possa realmente integrarsi nei sistemi di trasporto di Sicilia e Calabria. Una valutazione complessiva che, secondo il sindacato, deve essere fatta prima di impegnare ulteriori risorse pubbliche.

Oltre 13 miliardi di euro: il nodo delle priorità per il Mezzogiorno

La Cgil evidenzia come il costo stimato dell’opera abbia ormai superato i 13 miliardi di euro, una cifra che continua a essere oggetto di discussione politica ed economica. Secondo il sindacato, il rischio è che un investimento di queste dimensioni possa sottrarre risorse ad altri settori considerati prioritari per il Sud, come ferrovie, strade, sanità, scuola e servizi pubblici. La Confederazione richiama il problema dei divari territoriali e sostiene che lo sviluppo del Mezzogiorno richieda una rete infrastrutturale più ampia, capace di migliorare concretamente la vita quotidiana dei cittadini e sostenere la crescita economica. Il dibattito, dunque, non riguarda soltanto la realizzazione del Ponte, ma il modello di sviluppo scelto per il futuro del territorio.

La Corte dei Conti chiamata a fare luce sulla gestione delle risorse

L’esposto della Cgil apre ora una nuova fase di confronto istituzionale su una delle opere pubbliche più discusse della storia italiana. La Corte dei Conti dovrà valutare gli elementi presentati e verificare se siano necessari ulteriori approfondimenti sulla gestione finanziaria del progetto. La vicenda del Ponte sullo Stretto continua così a intrecciare aspetti tecnici, economici e politici, con due esigenze contrapposte: da una parte la volontà di realizzare un’infrastruttura considerata strategica dai suoi sostenitori, dall’altra la richiesta di assicurare che ogni risorsa pubblica venga utilizzata con la massima attenzione. In attesa delle valutazioni della magistratura contabile, il confronto sul futuro dell’opera resta aperto.