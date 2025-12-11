L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha diffuso una comunicazione ufficiale riguardo allo sciopero generale indetto dalla CGIL per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre 2025. Alla protesta aderirà anche la Federazione dei Trasporti Filt-Cgil, circostanza che potrebbe comportare disagi e riduzioni del servizio ordinario di trasporto pubblico.

Modalità dello sciopero e possibili ripercussioni

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il personale che parteciperà allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intero turno di servizio: Ciò significa che, nel corso della giornata, alcune linee potrebbero subire ritardi, soppressioni o modifiche non programmabili in anticipo. Le ricadute operative dipenderanno dal livello di adesione registrato tra autisti e operatori di supporto.

Fasce orarie garantite

Nonostante lo sciopero, l’AMTS assicurerà le corse previste nelle fasce di garanzia, come stabilito dalla normativa vigente sul trasporto pubblico locale. Le fasce tutelate saranno le seguenti:

06:30 – 09:30

18:00 – 21:00

Durante questi intervalli il servizio sarà assicurato in maniera regolare, con la finalità di agevolare gli spostamenti nelle ore di maggiore necessità, in particolare per studenti e lavoratori.

Le scuse dell’azienda

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. conclude la nota esprimendo rammarico per i possibili disagi che l’iniziativa sindacale potrebbe arrecare all’utenza. L’azienda invita i cittadini a programmare gli spostamenti con anticipo e, ove possibile, a monitorare gli aggiornamenti attraverso i canali informativi ufficiali.