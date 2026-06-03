Conclusa l’ennesima edizione dell’Etna Comics! L’edizione del 2026 si conferma un successo straordinario, superando ancora una volta il tetto delle 100mila presenze. Un traguardo non scontato, arrivato dopo mesi di intenso lavoro per riorganizzare gli spazi del centro fieristico Le Ciminiere, rimodulati a causa del devastante incendio che a novembre ha distrutto il padiglione C1. In linea con l’hashtag di quest’anno, #showmustgoon, lo staff guidato dal direttore Antonio Mannino e dal vice Gianluca Impegnoso è riuscito a far risorgere la kermesse dalle sue stesse ceneri, regalando a Catania un’edizione ricca di emozioni.

Gli ospiti della giornata conclusiva

La giornata conclusiva è stata contraddistinta da grandi ospiti internazionali e nazionali. L’attore e regista statunitense Matthew Modine è stato accolto dall’entusiasmo del pubblico, così come l’attrice Diana Del Bufalo ha riempito la Sala Galatea tra risate e consigli ai fan. Spazio anche al talento delle giovani attrici Federica Zacchia e Beatrice Savignani.

A impreziosire il successo della quattordicesima edizione della kermesse la tradizionale asta di beneficenza, che ha permesso di battere tutti i record con 15.820 euro raccolti, che saranno devoluti alla Locanda del Samaritano, a sostegno di una struttura che accoglierà i malati oncologici. L’opera più pagata, aggiudicata per 2.800 euro, è stata quella realizzata per l’occasione dal mangaka Yoichi Takahashi, creatore di Captain Tsubasa, il manga che ha ispirato il cartone animato di Holly e Benji.

Grande partecipazione per le mostre di questa edizione, due delle quali continueranno a essere visitabili gratuitamente fino al 14 giugno al Palazzo della Cultura di Catania: “Sicilia e Italia nel cinema a pennello” e “Videogames, che storia! Emozioni in pixel, dagli albori agli anni 2000”. In chiusura la premiazione finale del Gran Cosplay Contest, che ha assegnato il “The Best” a Fabio Saitta, con il cosplay di The Mandalorian (Star Wars), a cui è andato un buono Amazon da 500 euro.

In chiusura, con tutto lo staff della manifestazione sul palco per i saluti finali, l’arrivederci alla quindicesima edizione del festival internazionale di cultura pop, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2027.