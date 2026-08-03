Assaeroporti ha reso noti i dati ufficiali e certificati sul traffico aereo relativi al mese di giugno. Tra importanti conferme e numeri in costante espansione, l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa si consolida saldamente come il primo hub dell’isola per volume di traffico.

✈️ Focus Catania: oltre 1,2 milioni di viaggiatori a giugno (+6,4%)

Per lo scalo etneo, la prima metà dell’anno si chiude con numeri imponenti che ne confermano il ruolo strategico:

Mese di Giugno: registrati ben 1.273.405 passeggeri , segnando un incremento del +6,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Consuntivo Gennaio – Giugno: nel primo semestre dell’anno, l’aeroporto si avvicina a grandi passi alla soglia dei 6 milioni, raggiungendo quota 5.924.508 passeggeri con un trend in crescita del +2,7%.

🔍 La spinta della Sicilia Orientale: Insieme ai numeri di Catania, spicca anche lo straordinario risultato di Comiso, che chiude giugno con un exploit da record (+471% nel mese e +265,3% nel semestre), a dimostrazione di un sistema aeroportuale del sud-est in forte espansione.

📊 Il quadro regionale: i dati del mese di Giugno

Il dettaglio sulle performance mensili degli aeroporti della regione e dell’area dello Stretto:

📈 Il consuntivo del primo semestre (Gennaio – Giugno)

L’andamento complessivo dei primi sei mesi dell’anno certifica la salute del traffico aereo dell’area:

Catania: 5.924.508 passeggeri (+2,7%)

Palermo: 4.531.764 passeggeri (+8,1%)

Trapani: 579.012 passeggeri (+28,2%)

Reggio Calabria: 472.048 passeggeri (-1%)

Comiso: 144.186 passeggeri (+265,3%)

Lampedusa: 124.019 passeggeri (+24,5%)

🔴 Nota: I dati dell’aeroporto di Pantelleria non sono stati rilevati nelle schede ufficiali.