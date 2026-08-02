​Un mezzogiorno da incubo per la viabilità del capoluogo etneo. Intorno alle ore 12:20 si è verificato un ennesimo incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, in direzione Siracusa, precisamente nel tratto poco antecedente allo svincolo per Palermo.

​Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro avrebbe visto coinvolti più veicoli in un tamponamento a catena. Allo stato attuale non sono ancora pervenute notizie ufficiali da parte dei soccorritori circa la presenza e la gravità di eventuali feriti.

​L’impatto ha lasciato sulla carreggiata diversi mezzi fermi e numerosi detriti sparsi sull’asfalto, rendendo necessario l’intervento urgente degli enti preposti e delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, prestare i primi soccorsi e avviare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della sede stradale.

​Pesanti disagi alla circolazione

​L’incidente sta inevitabilmente paralizzando l’arteria stradale, provocando pesanti disagi alla circolazione con il formarsi di lunghe code e marcati rallentamenti che si snodano per diversi chilometri lungo la direttrice sud.

​Si raccomanda a tutti gli automobilisti in viaggio verso Siracusa di procedere con la massima prudenza, di prestare attenzione alla segnaletica d’emergenza e, ove possibile, di deviare il percorso verso la viabilità secondaria per evitare di rimanere bloccati nel flusso veicolare.