Fuori dagli schemi, stravagante, banale all’apparenza ma che nasconde dei messaggi ben precisi, il tutto abbinato a delle superlative doti canore e teatrali. TonyPitony ha registrato il tutto esaurito ieri sera a Catania, nella location di Villa Bellini, per il suo live appartenente alla rassegna estiva del capoluogo etneo “Catania Summer Fest 2026”. L’ artista siracusano ha consolidato ancora una volta il suo successo, con la consueta maschera ispirata a Elvis Presley, diventata iconica, tra ironia e imprevedibilità, e che ha acquisito ancora più notorietà dopo la partecipazione a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga, in occasione della serata cover vinta dal duo, con “The Lady is a Tramp”.

Il live, sold out da tempo, si è dimostrato un rituale collettivo, capace di trasmettere allegria e spensieratezza ai presenti, con testi stravaganti ma tutti da analizzare.

Inizia il live

TonyPitony ha fatto il suo ingresso sul palco intorno alle 21:30, accompagnato dalla sua band che ha introdotto il concerto con un medley solo strumentale di alcune delle canzoni presenti in scaletta. Con un look estivo, alla Baywatch, via alla prima canzone dal titolo “Rio de Janeiro” per poi salutare il suo pubblico, quello siciliano, che lo ha fatto sentire a casa, come ha dichiarato lui stesso nel corso dei saluti di rito. È già tempo di andare avanti, con altri due brani, “Balù” e “C*LO” che appartengono all’album che porta il nome dello stesso cantante e che lo ha portato al successo, per poi passare a un altro brano apprezzato dai fan, dal titolo “Giovanni”.

Il quinto brano in scaletta, dal titolo “SCAT“, pieno di espressioni nonsense ma piene di ritmo, che possono ricordare la celebre “Prisincolinescionainciusol” di Adriano Celentano, ha messo ben in risalto la preparazione di TonyPitony, formatosi tra jazz, blues, musical e teatro, in particolare negli anni vissuti a Londra, studi che lo hanno portato a compiere delle performance complete nei suoi live.

Tra momenti di ilarità e messaggi significativi

Una delle componenti principali dello show di TonyPitony è stata sicuramente quella cabarettistica, con intermezzi nella scaletta che hanno fatto vivere momenti di ilarità al pubblico presente, pienamente coinvolto, con un unico obiettivo: invitare la gente alla felicità, almeno per quelle quasi due ore di live, con l’ironia, il ritmo e la stravaganza di un artista che mette in scena degli spettacoli a 360 gradi, abbattendo la quarta parete.

Ma è ora di tornare alla musica e proseguire con gli altri brani in scaletta, come “Sessonline“, “Polietilene“, “Triquila“, e altre ancora.

Il gran finale, tra tormentoni social e riferimenti televisivi

Per chiudere, quattro tra le canzoni più amate dai fan, come la virale “Donne Ricche“, protagonista assoluta sui social, colonna sonora di numerosissimi reel da migliaia di visualizzazioni, per poi andare avanti con “Mi piacciono le nere“, “L’uomo cannone” e “Striscia“, piena, come di può dedurre dal titolo, di riferimenti, alla nota trasmissione di Canale 5, e che ha dato vita a un momento esilarante, con due dei performer che accompagnano TonyPitony travestiti da Gabibbo e Brumotti, finale perfetto, all’insegna di allegria e divertimento.

TonyPitony è pronto a fare il bis, con un’ altra data nella stessa location di Villa Bellini, il 13 agosto.