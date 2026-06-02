È stato un finale di serata all’insegna del punk, quello di ieri nell’area palco delle Ciminiere, per Etna Comics 2026. La protagonista assoluta è stata Roberta Scandurra, in arte Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor e cresciuta a Trecastagni, un’artista che sembra avere tutte le carte in regola per affermarsi nella scena musicale italiana e come eccellenza catanese, nel segno del punk, come dimostra il suo ultimo album “La mia storia”, nonché nome del tour che ha visto come tappa anche quella di Etna Comics, con il suo live che ha chiuso la terza giornata. Uno stile e un’identità chiara sul palco, ampiamente dimostrato in tv durante il celebre talent show che l’ha vista trionfare in un podio dal sapore etneo, con il terzo posto di Delia Buglisi, catanese e cresciuta a Paternò.

Via al live

Alle ore 21 Rob ha fatto il suo ingresso sul palco, accompagnata dall’entusiasmo dei suoi giovani fan. Via all’intro e alla prima canzone dal titolo “Come si fa” per poi procedere ai saluti di rito, in un evento che l’ha vista come visitatrice negli anni passati e protagonista ieri sera. Rob ha, infatti, dichiarato di essere stata presente numerose volte a Etna Comics, dicendosi emozionata per la sua esibizione a questo festival. Ma è tempo di andare avanti con la scaletta, con “Chaos perfetto”, come quello che hanno vissuto i suoi fan all’anfiteatro delle Ciminiere, per poi passare a “La mia storia”, che dà il titolo all’album.

Il repertorio di Rob, seppur agli esordi, affronta già tematiche importanti, su tutte la violenza di genere, con un brano molto profondo dal titolo “Fiore di loto” e “Monogamia”, un inedito non ancora pubblicato.

Le cover e il momento acustico

Spazio anche per le cover con cui si è esibita a X-Factor, con delle performance straordinarie che l’hanno portata fino al trionfo. Un’altra occasione per affrontare tematiche attuali: “Giugno è il mese del pride, la prossima canzone è una cover, ‘I kissed a girl’ “, queste le parole di Rob, prima di esibirsi con la celebre canzone di Katy Perry. Ma è stata anche una parentesi all’insegna degli anni ’90 e dei primi 2000, con “What’s up” delle 4 Non Blondes, “Bring me to life” degli Evanescence e “Toxic” di Britney Spears, tutte accompagnate dal grande entusiasmo dei presenti. Una chitarra acustica, la voce di Rob e una ospite speciale. Sono stati questi i tre ingredienti per uno dei momenti più emozionanti del live, con una piccola fan sul palco ad affiancare Roberta, per una sessione acustica, con una vera e propria featuring in “Cento ragazze”, brano che ha portato la cantante catanese al successo e inedito presentato a X-Factor.

Il gran finale

Le cover non finiscono qui. Nel finale è arrivata una delle più attese come “Ti sento”, dei Matia Bazar, dallo stile punk rock che caratterizza l’identità artistica di Rob. In chiusura, il nuovo singolo “Stupida” e, stavolta in versione originale, “Cento ragazze”, con Rob che ha lasciato il palco per cantarla direttamente in platea in mezzo ai suoi fan, alla sua gente di Catania, in quel luogo che l’ha vista da semplice visitatrice in passato, chiudendo un live energico e pieno di emozioni, dando l’appuntamento alle prossime volte.