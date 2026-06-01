Tra i volti più apprezzati del cinema italiano contemporaneo c’è senza dubbio Ilenia Pastorelli. Nata a Roma nel 1985, l’attrice ha saputo trasformare la popolarità ottenuta in televisione in una carriera cinematografica di grande successo. Dopo aver frequentato il liceo classico Platone della Capitale e aver coltivato fin da bambina la passione per la danza classica presso l’Accademia Nazionale di Danza, ha intrapreso anche alcune esperienze nel mondo della moda.

La svolta arriva nel 2011 con la partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello, dove conquista il pubblico fino alla semifinale. Un’esperienza che, seppur lontana dal mondo della recitazione, rappresenta il trampolino di lancio verso nuove opportunità professionali.

Il David di Donatello e l’affermazione come attrice

Il debutto cinematografico arriva nel 2015 con il film Lo chiamavano Jeeg Robot di Simone Mainetti, accanto a Claudio Santamaria e Luca Marinelli. La sua interpretazione sorprende critica e pubblico, tanto da permetterle di conquistare il David di Donatello come Migliore Attrice Protagonista nel 2016. Da quel momento la carriera di Ilenia Pastorelli prende definitivamente il volo.

Negli anni successivi lavora con alcuni dei nomi più importanti del cinema italiano, tra cui Carlo Verdone che la sceglie per Benedetta follia, esperienza che l’attrice ha più volte definito fondamentale per la propria crescita artistica. Nel corso della sua carriera ha alternato commedie, film drammatici e produzioni televisive, dimostrando una notevole versatilità interpretativa.

I successi tra cinema, televisione e streaming

Negli ultimi anni Ilenia Pastorelli ha consolidato la propria presenza nel panorama dello spettacolo italiano. Ha recitato in produzioni di successo come Non ci resta che il crimine, Brave ragazze, Quattro metà, C’era una volta il crimine e Occhiali neri di Dario Argento. Parallelamente ha preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui Stracult, Il cantante mascherato e Gialappa Show. Nel 2024 è stata inoltre protagonista di importanti progetti televisivi, conducendo insieme ad Amadeus il Suzuki Music Party sul Nove e partecipando alla serie Netflix Adorazione, confermando la propria capacità di spaziare tra linguaggi e format differenti.

Ilenia Pastorelli ospite di Etna Comics 2026

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione di Etna Comics c’è stata anche la presenza di Ilenia Pastorelli, protagonista della sezione dedicata a cinema e televisione. L’attrice romana ha incontrato i fan nel corso della giornata conclusiva della manifestazione, in programma alle Ciminiere di Catania, partecipando a momenti di confronto con il pubblico e firmacopie.

La sua presenza ha richiamato numerosi appassionati, confermando il forte legame tra il festival e il mondo dell’audiovisivo italiano. Reduce dall’uscita nelle sale di Innamorarsi e altre pessime idee e dai recenti successi televisivi, Pastorelli si è confermata uno dei volti più apprezzati dal pubblico di Etna Comics, evento che anche quest’anno ha ospitato numerosi protagonisti del cinema, della serialità e della cultura pop.

La vita privata e il nuovo film nelle sale

Nonostante la notorietà, Ilenia Pastorelli ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita sentimentale. Dopo la relazione con Rudolf Mernone, conosciuto durante l’esperienza al Grande Fratello, l’attrice ha preferito tenere lontani dai riflettori gli aspetti più personali della propria esistenza. In diverse interviste ha raccontato di essere molto legata alla propria indipendenza e di non sentirsi particolarmente attratta dall’idea della convivenza. Sul fronte professionale, invece, continua a collezionare nuovi progetti.

Attualmente è nelle sale cinematografiche con la commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, distribuita da 01 Distribution. Nel film, guidato da Lino Guanciale e Andrea Delogu, interpreta uno dei personaggi chiave di una storia che affronta con ironia e leggerezza le difficoltà dei rapporti sentimentali contemporanei.