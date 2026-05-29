Il ponte del 2 giugno segna di fatto l’inizio della stagione estiva sulla rete stradale italiana. Secondo le stime di Anas, tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di spostamenti, tra viaggi brevi e lunghi, con una forte direzione verso le località di mare.
Un banco di prova importante per la viabilità nazionale, con l’obiettivo di garantire scorrimento del traffico e ridurre al minimo i disagi.
Piano straordinario per la viabilità
Anas ha attivato un piano rafforzato di gestione del traffico, con presidi operativi e monitoraggio continuo. La rete sarà controllata 24 ore su 24 da tecnici e operatori, in coordinamento con Ministero delle Infrastrutture e Forze dell’Ordine.
“È il primo grande appuntamento della mobilità estiva”, ha spiegato l’AD Claudio Andrea Gemme, sottolineando l’impegno per garantire viaggi più sicuri e fluidi.
Le strade più trafficate
Il traffico aumenterà già da venerdì sera, con picchi tra sabato 30 e domenica 31 maggio.
Le direttrici più coinvolte saranno:
- le statali verso il mare in Toscana, Liguria, Campania, Calabria e Basilicata
- l’Autostrada A2 del Mediterraneo
- le principali arterie adriatiche e tirreniche
- gli snodi urbani come il Grande Raccordo Anulare e la Romea
Attenzione anche a possibili rallentamenti legati a chiusure e deviazioni in alcune tratte del Nord Italia.
Rientri e contro-esodo
I primi rientri verso le grandi città inizieranno già dal 1° giugno, con un picco atteso proprio nella giornata del 2 giugno.
Tra le tratte più critiche:
- A2 del Mediterraneo
- Statale 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore
- A19 in Sicilia
- Aurelia tra Liguria, Toscana e Lazio
- Romea e Adriatica
Divieti per i mezzi pesanti e sicurezza
Per agevolare la circolazione saranno in vigore limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti:
- sabato 30 maggio: 9–14
- domenica 31 maggio: 9–22
- martedì 2 giugno: 7–22
In campo anche circa 2.500 addetti Anas e 200 operatori tra sale operative e centri di controllo.