Il ponte del 2 giugno segna di fatto l’inizio della stagione estiva sulla rete stradale italiana. Secondo le stime di Anas, tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di spostamenti, tra viaggi brevi e lunghi, con una forte direzione verso le località di mare.

Un banco di prova importante per la viabilità nazionale, con l’obiettivo di garantire scorrimento del traffico e ridurre al minimo i disagi.

Piano straordinario per la viabilità

Anas ha attivato un piano rafforzato di gestione del traffico, con presidi operativi e monitoraggio continuo. La rete sarà controllata 24 ore su 24 da tecnici e operatori, in coordinamento con Ministero delle Infrastrutture e Forze dell’Ordine.

“È il primo grande appuntamento della mobilità estiva”, ha spiegato l’AD Claudio Andrea Gemme, sottolineando l’impegno per garantire viaggi più sicuri e fluidi.

Le strade più trafficate

Il traffico aumenterà già da venerdì sera, con picchi tra sabato 30 e domenica 31 maggio.

Le direttrici più coinvolte saranno:

le statali verso il mare in Toscana, Liguria, Campania, Calabria e Basilicata

l’Autostrada A2 del Mediterraneo

le principali arterie adriatiche e tirreniche

gli snodi urbani come il Grande Raccordo Anulare e la Romea

Attenzione anche a possibili rallentamenti legati a chiusure e deviazioni in alcune tratte del Nord Italia.

Rientri e contro-esodo

I primi rientri verso le grandi città inizieranno già dal 1° giugno, con un picco atteso proprio nella giornata del 2 giugno.

Tra le tratte più critiche:

A2 del Mediterraneo

Statale 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore

A19 in Sicilia

Aurelia tra Liguria, Toscana e Lazio

Romea e Adriatica

Divieti per i mezzi pesanti e sicurezza

Per agevolare la circolazione saranno in vigore limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti:

sabato 30 maggio: 9–14

domenica 31 maggio: 9–22

martedì 2 giugno: 7–22

In campo anche circa 2.500 addetti Anas e 200 operatori tra sale operative e centri di controllo.