A19; Sono ufficialmente iniziati i lavori di ripavimentazione lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” nel tratto compreso tra lo svincolo della tangenziale di Catania e quello di Motta Sant’Anastasia.

L’intervento, programmato da Anas, si inserisce in un più ampio piano di manutenzione e ammodernamento dell’infrastruttura, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della viabilità in uno dei tratti più trafficati dell’area metropolitana catanese.

Un intervento mirato sulla corsia di marcia

I lavori interessano esclusivamente la corsia di marcia e rappresentano il primo passo per l’avvio della seconda fase dell’intervento complessivo. Questa fase prevede infatti la successiva chiusura della corsia di sorpasso, necessaria per consentire l’installazione delle barriere Ndba, dispositivi progettati per migliorare i livelli di sicurezza e contenimento lungo l’asse autostradale.

La scelta di procedere per fasi consente di ridurre l’impatto sulla circolazione, garantendo al contempo la continuità del traffico veicolare.

La tecnica del riciclaggio a freddo in sito

Per accelerare i tempi di esecuzione e limitare i disagi agli utenti, Anas ha adottato la tecnica del riciclaggio a freddo in sito per il rifacimento della pavimentazione stradale. Si tratta di una metodologia innovativa che consente di riutilizzare i materiali esistenti direttamente sul posto, riducendo la profondità dell’intervento e migliorando l’efficienza complessiva dei lavori.

Questo approccio permette inoltre di garantire una maggiore capacità portante del pacchetto stradale, un aspetto fondamentale soprattutto in presenza di sottoservizi che non devono essere rimossi.

Disagi contenuti e attenzione all’utenza

Anas ha sottolineato come l’organizzazione dei lavori sia stata studiata per limitare il più possibile i disagi alla circolazione, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico. L’intervento rappresenta un passaggio necessario per garantire una rete stradale più sicura e moderna, in linea con le esigenze di mobilità del territorio.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili rallentamenti, in attesa del completamento dei lavori, che interessano varie intersezioni stradali della città etnea come evidenziato nell’articolo Lavori sulla SS121 Catanese, scattano nuove limitazioni al traffico: ecco quando.