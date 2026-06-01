La Giunta Trantino ha affidato a Sidra S.p.A. individuato quale soggetto attuatore, un grande intervento finalizzato al potenziamento e all’efficientamento della rete idrica della Zona Industriale.
Il provvedimento, predisposto dalla Direzione Comunale Lavori Pubblici diretta da Fabio Finocchiaro, si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture strategiche promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere lo sviluppo di uno dei principali poli produttivi e tecnologici del Mezzogiorno. L’obiettivo è migliorare la capacità e l’affidabilità della rete a servizio delle imprese insediate nell’area industriale, garantendo standard più elevati di efficienza, continuità e sicurezza dell’approvvigionamento idrico, in una fase caratterizzata da importanti investimenti industriali e da una crescente domanda di servizi adeguati alle nuove prospettive di crescita, con particolare riferimento alla STMicroelectronics che nei prossimi anni ha programmato investimenti produttivi per 5 miliardi di euro.
Collaborazione istituzionale e sinergia con Sidra
L’iniziativa è maturata nell’ambito della costante collaborazione tra il Comune di Catania e Sidra, società interamente partecipata dall’Ente e le interlocuzioni con le organizzazioni sindacali e datoriali. La sinergia istituzionale ha consentito di individuare le priorità infrastrutturali dell’area industriale e di programmare interventi in grado di rispondere alle esigenze manifestate dal sistema produttivo locale, con particolare attenzione alla modernizzazione delle reti e all’adeguamento dei servizi essenziali. Il progetto del potenziamento idrico sarà sviluppato anche attraverso la valorizzazione delle opportunità offerte dai programmi di finanziamento nazionali e regionali destinati alle infrastrutture idriche, all’efficientamento energetico e alla modernizzazione dei servizi pubblici strategici utilizzando i pozzi d’acqua necessari all’esercizio di approvvigionamento di acqua per usi industriali.
Riqualificazione viaria e visione organica di sviluppo
Il potenziamento della rete idrica si collega direttamente alle altre opere già programmate dall’Amministrazione comunale nella Zona Industriale sostenendo concretamente il ruolo sempre più centrale a livello internazionale che il distretto produttivo etneo assumendo nei settori dell’innovazione e dell’alta tecnologia. A partire dal 15 giugno prenderanno infatti avvio i lavori di riqualificazione di quasi cinquanta chilometri di strade interne all’area produttiva, con interventi di rifacimento e messa in sicurezza della viabilità. Si tratta di opere strettamente connesse tra loro, inserite in una visione organica di rilancio infrastrutturale che punta a intervenire contemporaneamente sui principali servizi a supporto delle imprese.
Le dichiarazioni del Sindaco Enrico Trantino
“L’efficienza delle reti idriche e la qualità dei collegamenti viari e della regimentazione idraulica rappresentano fattori indispensabili per accompagnare gli investimenti in corso e rafforzare la competitività della Zona Industriale, creando condizioni più favorevoli per la crescita delle attività produttive e per l’attrazione di nuovi insediamenti -ha detto il sindaco Enrico Trantino– poiché la piena sintonia tra il Comune e la propria società partecipata, con tutto il Cda presieduto da Mario Di Mulo– consentirà di mantenere gli impegni di programmazione attesi da tempo dal mondo produttivo . Va tenuto conto -ha aggiunto il sindaco Trantino- che la Zona Industriale di Catania ospita realtà di rilievo internazionale impegnate nei settori dei semiconduttori, del silicio carburo, dell’aerospazioontatto anche con il Commissario per la Depurazione per il riuso delle acque e l’implementazione del sistema di smaltimento fognario”.
Il futuro dell’Etna Valley e le sfide internazionali
Trantino ha inoltre rimarcato “il valore della collaborazione con il Cda Sidra e con il presidente Mario Di Mulo, una sintonia che consentirà di mantenere gli impegni di programmazione attesi da tempo dal mondo produttivo e la sottoscrizione del contratto con Sidra entro il termine che era stato concordato. Va tenuto conto -ha aggiunto il sindaco Trantino- che la Zona Industriale di Catania ospita realtà di rilievo internazionale impegnate nei settori dei semiconduttori, del silicio carburo, dell’aerospazio e dell’intelligenza artificiale e che proprio per questo necessita di infrastrutture all’altezza delle sfide presenti e future, capaci di sostenere gli investimenti già programmati, favorire nuova occupazione e consolidare il percorso di crescita dell’Etna Valley che consente di trattenere i nostri talenti in Sicilia” .