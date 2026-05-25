L’Università degli Studi di Catania, secondo l’ordinamento previsto dal DM 270/2004, organizza la propria offerta formativa su tre cicli di studio e un ampio ventaglio di percorsi accademici e professionalizzanti. Per l’anno accademico 2026/27, l’Ateneo si conferma uno dei poli universitari più strutturati del Sud Italia, con corsi di laurea, lauree magistrali e magistrali a ciclo unico, oltre a dottorati, scuole di specializzazione e master. Questa guida nasce per accompagnare passo dopo passo gli studenti che intendono iscriversi a Unict, chiarendo struttura dei corsi, requisiti di accesso, modalità di immatricolazione e principali scadenze.

La struttura dei corsi di studio: come si articola Unict

L’offerta formativa dell’Università di Catania si basa su un sistema articolato in tre livelli:

Il primo ciclo comprende i corsi di laurea triennale (L), della durata di tre anni e pari a 180 CFU, che rilasciano il titolo di “Dottore ”. A questi si affiancano le lauree magistrali a ciclo unico (LMCU), percorsi lunghi cinque o sei anni, pensati per professioni regolamentate come Medicina, Giurisprudenza o Ingegneria in specifici ambiti, con un carico complessivo fino a 360 CFU.

Il secondo ciclo è rappresentato dalle lauree magistrali (LM), della durata biennale e pari a 120 CFU, che permettono di conseguire il titolo di “Dottore magistrale”.

Completa il sistema il terzo ciclo, che include dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e percorsi post-laurea come master di I e II livello, corsi di perfezionamento e attività abilitanti.

Questa struttura consente agli studenti di costruire un percorso progressivo, flessibile e coerente con le esigenze del mercato del lavoro e della ricerca.

Accesso ai corsi: test, requisiti e OFA

L’accesso ai corsi di studio varia a seconda della tipologia. Per i corsi a numero programmato, sia nazionale che locale, è necessario superare una prova di ammissione che funge anche da verifica delle conoscenze iniziali. Nei corsi ad accesso libero, invece, è prevista una verifica delle competenze in ingresso, che può essere sostenuta sia prima che dopo l’immatricolazione.

In caso di esito non pienamente soddisfacente, possono essere attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che lo studente deve colmare durante il primo anno di studi. Per l’accesso alle lauree magistrali, è inoltre richiesto il possesso di specifici requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale, stabiliti dai singoli regolamenti didattici. Questo sistema garantisce una selezione equilibrata e una preparazione di base adeguata al percorso universitario scelto.

Immatricolazioni e procedure online: come iscriversi a Unict

Le immatricolazioni all’Università di Catania avvengono esclusivamente online attraverso il Portale studenti di Ateneo. Il processo prevede la registrazione con SPID, CIE o credenziali personali, la compilazione della domanda di immatricolazione o iscrizione e l’autorizzazione all’utilizzo dell’ISEE universitario per le agevolazioni economiche.

Successivamente è necessario stampare e pagare la quota fissa, pari a 156 euro, e completare la procedura caricando una fototessera digitale. L’immatricolazione si considera perfezionata solo dopo il pagamento. Per i corsi a numero programmato, il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita del posto e lo scorrimento della graduatoria. Particolare attenzione va riservata ai bandi ufficiali, che stabiliscono modalità, tempistiche e requisiti specifici per ciascun corso di studio.

Calendario, scadenze e servizi agli studenti

Per l’anno accademico 2026/27, le iscrizioni presso l’Università di Catania (Unict) sono aperte dal 27 giugno al 30 settembre 2026. Inoltre, il periodo ordinario per le immatricolazioni è dal 17 giugno al 30 settembre 2026. Le attività didattiche si articolano in due semestri: da ottobre a gennaio e da marzo a giugno, con tre sessioni d’esame distribuite durante l’anno.

Unict offre inoltre servizi dedicati a specifiche categorie di studenti, come lavoratori, atleti, studenti con disabilità o in situazioni di difficoltà, prevedendo agevolazioni su frequenza e modalità d’esame. Anche gli studenti internazionali sono soggetti a procedure dedicate, inclusa la gestione del permesso di soggiorno. Questa rete di servizi e regole rende l’Ateneo un sistema strutturato e inclusivo, pensato per accompagnare ogni studente lungo il proprio percorso universitario.

Scegliere Unict: un percorso che inizia da qui

Iscriversi all’Università di Catania non significa soltanto scegliere un corso di laurea, ma iniziare un percorso di crescita personale e professionale che dura anni e lascia il segno. Ogni facoltà, ogni dipartimento e ogni esperienza universitaria contribuisce a costruire competenze, relazioni e opportunità future. Per questo è fondamentale informarsi con attenzione, valutare i propri interessi e affrontare con consapevolezza le scelte iniziali.

L’anno accademico 2026/27 rappresenta una nuova occasione per entrare in un sistema universitario dinamico, ricco di possibilità e sempre più attento alle esigenze degli studenti. Unict, in questo senso, non è solo un’università: è un punto di partenza per costruire il proprio futuro.

Noi di LiveUnict siamo sempre al fianco degli studenti, offrendo informazione, supporto e aggiornamenti costanti per accompagnarli in ogni fase del loro percorso universitario e formativo.