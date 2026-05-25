Il Mediterraneo come non lo si immagina tutti i giorni: non solo paesaggio da contemplare o risorsa naturale da raccontare, ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui la scienza prende forma attraverso esperimenti, dimostrazioni e attività divulgative. È questa la visione che ha animato “Un mare di… scienza”, l’iniziativa ospitata alla Città della Scienza, dove per un’intera giornata famiglie, studenti e bambini hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra ricerca e scoperta.

L’evento ha trasformato gli spazi in un percorso dinamico e interattivo, guidato da ricercatori e docenti dell’Università di Catania, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di altre realtà scientifiche del territorio, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai linguaggi della scienza in modo semplice, diretto e coinvolgente.

Un viaggio immersivo tra discipline e scoperte del Mediterraneo

Il cuore dell’iniziativa è stato un percorso multidisciplinare che ha permesso ai partecipanti di esplorare il Mediterraneo da angolazioni diverse, intrecciando biologia, fisica, geologia, astronomia e tecnologia. Attraverso laboratori interattivi, dimostrazioni pratiche e racconti scientifici, il mare è stato presentato come un ecosistema complesso e dinamico, capace di raccontare fenomeni naturali che vanno ben oltre la superficie visibile. L’approccio scelto ha puntato sull’esperienza diretta, trasformando concetti teorici in attività concrete e rendendo accessibili anche temi scientifici complessi a un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli adulti.

Dalla sabbia ai terremoti: il mare come archivio della Terra

Tra le attività più apprezzate dal pubblico spicca “Un mare di storia”, un laboratorio che ha mostrato come anche un semplice granello di sabbia possa diventare una traccia preziosa per ricostruire l’evoluzione del territorio e del mare nel corso dei millenni. L’osservazione al microscopio ha permesso di evidenziare dettagli invisibili a occhio nudo, trasformando elementi apparentemente insignificanti in testimonianze della storia geologica del Mediterraneo.

Parallelamente, grande interesse ha suscitato “Un mare di terremoti”, un percorso dedicato allo studio dei fenomeni sismici e vulcanici che caratterizzano l’area etnea, nel quale gli esperti hanno spiegato come le dinamiche sotterranee e marine siano strettamente interconnesse e fondamentali per comprendere l’evoluzione del territorio siciliano.

Suoni, stelle e biodiversità: il mare come ponte tra Terra e universo

L’esperienza si è arricchita ulteriormente con attività che hanno esplorato aspetti meno conosciuti ma altrettanto affascinanti del mondo marino. Con “Un mare di suoni”, i partecipanti hanno scoperto il mondo dell’acustica subacquea e delle tecnologie che consentono di studiare gli oceani attraverso il suono, in un ambiente dove la luce non è sempre presente.

“Un mare di stelle” ha invece offerto una prospettiva inedita sul legame tra mare profondo e ricerca astrofisica, spiegando perché gli abissi marini rappresentino luoghi privilegiati per osservare fenomeni cosmici e studiare l’universo. A completare il percorso, i laboratori dedicati alla biodiversità marina hanno posto l’accento sulla tutela degli ecosistemi, evidenziando l’importanza della conservazione del Mediterraneo come patrimonio naturale fragile e prezioso.

Divulgazione scientifica e partecipazione: la scienza diventa esperienza

L’intera giornata ha messo al centro il valore della divulgazione scientifica come strumento di partecipazione e consapevolezza, trasformando la conoscenza in un’esperienza condivisa e accessibile. Attraverso attività pratiche, linguaggi semplici ma rigorosi e il coinvolgimento diretto del pubblico, l’iniziativa ha dimostrato come la scienza possa uscire dai laboratori per entrare nella vita quotidiana delle persone.

“Un mare di… scienza” si conferma così un modello efficace di comunicazione scientifica, capace di unire formazione, intrattenimento e sensibilizzazione, restituendo al Mediterraneo il ruolo di protagonista non solo naturale ma anche culturale e scientifico.