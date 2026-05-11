L’edilizia del futuro torna protagonista in Sicilia con la 29ª edizione di Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, in programma dal 15 al 17 maggio a SiciliaFiera di Misterbianco. Un appuntamento che si conferma tra i più importanti del Mezzogiorno, capace di riunire imprese, professionisti e istituzioni attorno ai grandi temi della trasformazione urbana, della sostenibilità e delle nuove tecnologie applicate al settore delle costruzioni.

L’inaugurazione e il ruolo della fiera nel settore edilizio

L’apertura ufficiale è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 10:00 presso il Centro Fieristico SiciliaFiera, con la partecipazione del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, del presidente di Ance Catania Rosario Fresta e delle principali autorità civili e di categoria. Saem non si presenta come una semplice esposizione, ma come un vero e proprio ecosistema dell’innovazione edilizia, in cui il mondo del cantiere incontra ricerca, tecnologia e nuove soluzioni per la rigenerazione urbana. L’obiettivo è offrire una visione concreta delle trasformazioni in atto nel settore, mettendo in relazione imprese, progettisti e operatori in un contesto dinamico e altamente specializzato.

Innovazione, bioedilizia e nuove tecnologie al centro del percorso espositivo

Il percorso espositivo del Saem 2026 è pensato per offrire una panoramica completa sull’intera filiera delle costruzioni. I visitatori potranno esplorare le più recenti innovazioni della bioedilizia, con particolare attenzione ai materiali sostenibili e alle soluzioni per l’efficienza energetica, oltre a conoscere da vicino le evoluzioni della progettazione digitale e dell’impiantistica di ultima generazione. Grande spazio sarà dedicato anche alle macchine per il movimento terra, che nelle aree esterne rappresentano una delle componenti più spettacolari della manifestazione. L’insieme delle esposizioni restituisce l’immagine di un settore in forte evoluzione, dove tecnologia e sostenibilità diventano elementi centrali per la costruzione del futuro urbano.

Il programma tecnico tra formazione, sicurezza e sostenibilità

Accanto all’area espositiva, Saem propone un ricco calendario di incontri tecnici e formativi pensati per accompagnare i professionisti nelle sfide normative e operative del prossimo futuro. Tra i temi principali figurano l’efficienza energetica, la sicurezza nei cantieri e la valorizzazione delle risorse territoriali. Il convegno inaugurale approfondirà le implicazioni della direttiva europea “Case Green”, mentre le giornate successive saranno dedicate a sicurezza sul lavoro, nuove normative e sostenibilità dei materiali lapidei siciliani. L’obiettivo è fornire strumenti concreti di aggiornamento, favorendo il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca.

Saem come motore di sviluppo per il settore e il territorio

Secondo gli organizzatori, Saem si conferma oggi tra le principali fiere di settore a livello nazionale, con una crescita costante sia in termini di partecipazione che di aziende coinvolte. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il sistema delle costruzioni del Sud Italia, capace di intercettare investimenti e stimolare nuovi scenari di sviluppo infrastrutturale. L’edizione 2026 punta a rafforzare ulteriormente questo ruolo, proponendo un format che unisce innovazione tecnologica, formazione e visione strategica, con l’obiettivo di accompagnare la transizione del comparto edilizio verso modelli sempre più sostenibili ed efficienti.