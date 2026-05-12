Il Comune di Misterbianco si proietta verso il futuro grazie a un importante stanziamento della Regione Siciliana. Con un finanziamento di 1,5 milioni di euro, l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro punta a rivoluzionare il Distretto commerciale. Il piano prevede interventi cruciali sulla viabilità tra via Bologna e via Marshall, migliorando i collegamenti con il quartiere Montepalma. Si apre così una nuova fase di rigenerazione urbana per potenziare la competitività e la sicurezza dell’intera area produttiva.



Nuovo finanziamento regionale per il Comune di Misterbianco, che ottiene dalla Regione Siciliana 1,5 milioni di eurodestinati alla riqualificazione del Distretto commerciale cittadino, con interventi che interesseranno l’area compresa tra via Bologna e via Marshall, alle porte del quartiere Montepalma. Lo rende noto il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro. Il contributo è stato assegnato nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dall’Assessorato regionale alle Attività produttive per l’ammodernamento e il potenziamento delle aree artigianali e produttive dei Comuni siciliani.

Gli obiettivi del progetto e l’impatto sulla viabilità

«È un risultato importante per Misterbianco e la competitività del nostro Distretto commerciale – dichiara il sindaco Marco Corsaro – mantenendo un impegno preciso assunto con cittadini e operatori economici: trasformare un’area che per troppo tempo è rimasta priva di adeguati investimenti in un polo moderno, più accessibile e funzionale. Grazie al progetto da noi elaborato, completeremo finalmente l’apertura di via Bologna e realizzeremo il collegamento con via Marshall attraverso una nuova rotatoria, migliorando viabilità, sicurezza e collegamenti con Montepalma, il centro fieristico e con la rete extraurbana».

La programmazione e i ringraziamenti istituzionali

«Prosegue una stagione di investimenti che sta cambiando il volto di Misterbianco e del Distretto Commerciale – aggiunge Corsaro – attraverso opere utili, programmazione e capacità di intercettare risorse. Ringrazio il Governo Schifani e l’assessore regionale Edy Tamajo per l’attenzione dimostrata verso Misterbianco, il vicesindaco Santo Tirendiche sta contribuendo con la sua professionalità ad una stagione di infrastrutture mai vista in città e gli uffici comunali per il lavoro tecnico-amministrativo che ha reso possibile questo ulteriore finanziamento», conclude il sindaco.