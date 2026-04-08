È stata pubblicata la gara d’appalto per la messa in sicurezza e il risanamento idrogeologico della cosiddetta bretella dei Sieli, collegamento viario strategico tra la città di Misterbianco e la Ss 121 Paternò-Catania. Lo rende noto il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, dopo il via libera alla procedura da parte del Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. L’opera ha un valore complessivo di 1 milione e 650 mila euro, a valere sulle risorse FSC 2021–2027 destinate alla Regione Siciliana.

«Finalmente – dichiara il sindaco Corsaro – interverremo in maniera strutturale sul dissesto che ha messo a repentaglio la bretella»

«Finalmente – dichiara il sindaco Corsaro – interverremo in maniera strutturale sul dissesto che ha messo a repentaglio la bretella, un dissesto conosciuti da decenni ma che mai era stato affrontato in modo risolutivo. Negli anni erano stati effettuati solo interventi tampone che sono serviti solo a sprecare risorse comunali, quindi dei cittadini. Noi abbiamo voluto invertire la tendenza: pur sapendo che ci sarebbe voluto più tempo, abbiamo puntato su un progetto e su un’opera che sarà la soluzione definitiva al dissesto della bretella dei Sieli. Abbiamo quindi ottenuto un cospicuo finanziamento dalla Regione Siciliana, a cui oggi fa seguito la gara d’appalto dal Commissario per il dissesto. Restituiremo così – sottolinea Corsaro – funzionalità e sicurezza alla bretella dei Sieli, garantendo negli anni la sicurezza di un’arteria strategica per tutto il comprensorio. Un ringraziamento va al vicesindaco Santo Tirendi e al nostro Settore Lavori Pubblici con il responsabile Alfonso Vullo per la determinazione con cui hanno lavorato a questa opera».

Il termine per la presentazione delle offerte scadrà il prossimo mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 13. Al seguente link, dalle 13 di oggi, è possibile consultare tutti gli atti della gara: