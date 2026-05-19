UNICT – Il prof. Giuseppe Barbagallo, ordinario di Neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate e direttore dell’UOC di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico G. Rodolico-San Marco”, è il nuovo presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Catania per il prossimo triennio accademico.

Il prof. Barbagallo, che succede al prof. Pietro Castellino, è stato eletto questa mattina dal Coordinamento della Scuola, organo collegiale composto dai direttori dei quattro dipartimenti medici dell’Ateneo, dai presidenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, dai rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti assistenziali, dai rappresentanti degli studenti dei corsi dell’area medica, nonché dai rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dipartimentali.

La Scuola di Medicina costituisce la struttura di raccordo dei Dipartimenti dell’area medica, organizzata secondo criteri di affinità disciplinare. Tra le sue principali funzioni, oltre a quelle previste dallo Statuto d’Ateneo, rientrano il coordinamento delle attività connesse alle funzioni assistenziali, disciplinate dalla normativa statale e definite d’intesa con la Regione Siciliana, la gestione dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e la formulazione di pareri sulle proposte di programmazione del fabbisogno di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina.

«L’elezione del professor Giuseppe Barbagallo – ha dichiarato il rettore Enrico Foti – rappresenta un momento significativo per l’Ateneo e per l’intera area medico-sanitaria. La Scuola di Medicina svolge un ruolo fondamentale quale struttura di raccordo tra i Dipartimenti dell’area medica, favorendo integrazione, collaborazione interdisciplinare e sviluppo condiviso delle attività di didattica, ricerca e assistenza.

Al professor Barbagallo rivolgo, a nome dell’intera comunità universitaria, i più sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare questo importante percorso con competenza, equilibrio e visione strategica, valorizzando il ruolo dell’Università di Catania nella formazione delle nuove generazioni di professionisti della salute e nel dialogo con il territorio e il sistema sanitario».

«Esprimo le più vive congratulazioni al professor Giuseppe Barbagallo, da anni stimato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia della nostra Azienda, per la sua elezione a Preside della Scuola di Medicina dell’Università, prestigioso incarico che testimonia le sue elevate qualità professionali, accademiche e umane», aggiunge il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, Giorgio Giulio Santonocito.

«Sono convinto che – prosegue il direttore – in virtù della sua esperienza e competenza, la Scuola di Medicina continuerà a distinguersi per l’eccellenza e confermerà il proprio, fondamentale ruolo nella formazione, nella ricerca e nell’attività assistenziale. Inoltre, sotto la sua guida, il legame strategico con la nostra Azienda Ospedaliero-Universitaria sarà ulteriormente rafforzato.

Sono, infatti, certo che il dialogo e la collaborazione tra le nostre istituzioni, già costanti e ottimi grazie all’impegno profuso dal Magnifico Rettore, professor Foti, potrà proseguire in un clima di piena sinergia e in modo sempre più proficuo, favorita anche dagli ottimi rapporti interpersonali costruiti nel tempo, elemento fondamentale per affrontare con efficacia insieme le sfide future della sanità, della formazione medica e dell’innovazione. Al professor Barbagallo rivolgo, anche a nome di tutta l’Azienda, i migliori auguri di buon lavoro per questo autorevole mandato».