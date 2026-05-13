Il Palio d’Ateneo 2026 entra nel vivo, trasformando Catania in un palcoscenico vibrante di colori, sport e goliardia. Con la sospensione delle attività didattiche disposta dall’Università, migliaia di studenti sono pronti a sfidarsi in una maratona di tre giorni che toccherà i luoghi simbolo della città, dal centro storico al litorale della Playa, fino agli impianti della Cittadella Universitaria. Un evento unico in Italia che quest’anno non celebra solo l’appartenenza ai singoli Dipartimenti, ma si apre alla dimensione internazionale e alla cultura della prevenzione. Ecco il calendario completo e tutte le discipline protagoniste di questa ventunesima edizione.

Primo giorno: mercoledì 13 maggio

Come da tradizione il Palio si è aperto con la parata degli studenti con i colori rappresentativi del proprio Dipartimento. Il corteo ha interessato il cuore del centro storico della città nel tratto compreso tra la Villa Bellini e la piazza Università. A seguire l’apertura ufficiale delle gare con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del presidente del CUS e delle autorità locali e le prime competizioni (gara podistica 1200 mt e gara podistica Eunice; i tornei di calcio balilla, calcio balilla Eunice e NutriGame, limbo e limbo Eunice).

Secondo giorno: giovedì 14 maggio

Al Villaggio turistico “Le Capannine”, sul litorale Kennedy della Playa di Catania, dalle 9.00 ospiterà le seguenti gare: torneo di Beach Tennis (F/M), torneo Beach volley (F/M), Torneo Beach soccer (M), Torneo Tamburelli (misto), Canoa K2 (mista) + canoa K2 EUNICE, Torneo di Scopone scientifico (misto), il Dragone zavorrato (misto) + dragone zavorrato EUNICE. Chiuderà la giornata il Tiro alla fune on the beach (misto) previsto attorno le ore 17.00.

Ultimo giorno: venerdì 15 maggio

Gli impianti del Cus Catania, ospiteranno le ultime gare e la proclamazione del dipartimento che vincerà l’edizione 2026.

Al PalaArcidiacono: Torneo di Pallavolo (M); Torneo di Tennis (M e F) – campi; Torneo di Basket 3/3 (M).

Alla Cittadella universitaria: Torneo di Pallavolo (F) PalaCUS; Torneo di Calcio a 5 (F) campo di calcio a 5; Torneo di Tennis Tavolo (M/F) al PalaTenda; Torneo di scacchi (misto) Aula Ersu Cittadella; Arrampicata Sportiva (M/F) Sala A; Torneo di briscola (misto) PalaTenda; Torneo di Dodgeball (misto) campo di calcio a 7; Gare di atletica – Pista di atletica: 400 m (f) Run for Teachers; 600 m (m) Run for Teachers; 100 m (m) – 100 m (F) + 100 m EUNICE; 800 m (M) e 800 m (F) ; Staffetta 4×100 (F) e 4×100 (M); Staffetta con i sacchi 8×25 m (mista) + staffetta 2×25 EUNICE; Torneo di Flag rugby (misto) – campo rugby; Torneo di calcio a 8 (M) – campo rugby.

Ultima gara della giornata, prevista per le ore 17.00, sarà il Tiro alla fune on the green (misto) – campo rugby.