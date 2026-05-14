L’ultimo giorno del Palio d’Ateneo 2026, in programma domani venerdì 15 maggio 2026, rappresenta il momento decisivo della manifestazione universitaria organizzata dal CUS Catania, che ogni anno coinvolge i dipartimenti dell’Università di Catania in una competizione sportiva e goliardica tra le più seguite del territorio.

Gli impianti del Centro Universitario Sportivo, insieme alla Cittadella universitaria e al PalaArcidiacono, ospitano le ultime gare che determineranno la classifica finale e la proclamazione del dipartimento vincitore dell’edizione 2026.

Le gare al PalaArcidiacono e gli sport indoor

Al PalaArcidiacono il programma si apre con un’intensa serie di competizioni. Sono previsti il torneo di pallavolo maschile, il torneo di tennis sia maschile che femminile sui campi dedicati e il torneo di basket 3 contro 3 maschile, discipline che tradizionalmente richiamano grande partecipazione e pubblico.

Le gare rappresentano uno dei momenti più tecnici del Palio, dove la preparazione atletica e la coesione tra i partecipanti diventano determinanti per accumulare punti fondamentali nella classifica generale.

Cittadella universitaria: atletica, giochi e sport di squadra

Alla Cittadella universitaria il programma si sviluppa su più aree. Il PalaCUS ospita il torneo di pallavolo femminile, mentre il campo di calcio a 5 è dedicato al torneo femminile di futsal. Nel PalaTenda si svolgono il tennis tavolo (maschile e femminile) e il torneo di briscola misto, a conferma della varietà del Palio.

Spazio anche a discipline come scacchi, arrampicata sportiva, dodgeball e flag rugby misto, oltre al torneo di calcio a 8 maschile. Grande attenzione è riservata anche all’atletica leggera sulla pista del CUS: 100, 400, 600 e 800 metri, staffette 4×100, staffetta con i sacchi e prove EUNICE, che coinvolgono studenti in un contesto inclusivo e competitivo.

La giornata si chiude alle ore 17.00 con l’ultimo appuntamento simbolico del Palio: il tiro alla fune on the green, che sul campo rugby rappresenta la sfida finale prima della proclamazione del dipartimento vincitore dell’edizione 2026.