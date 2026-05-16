Non solo sudore, fatica e traguardi sportivi. Quest’anno il Palio Universitario ha deciso di alzare il volume, trasformando le aule e i laboratori in vere e proprie sale prove. Il merito è di “Tutti cantano al Palio”, il contest musicale che sta vedendo i vari dipartimenti sfidarsi a colpi di note, rime e coreografie.

A vincere con il brano inedito “Finché il cuore regge” le “Furie rosse” che hanno vinto anche la ventunesima edizione del Palio d’Ateneo”.

Nel sorteggio di assegnazione dei generi musicali, era stato estratto il Rap per il Dipartimento di Medicina

Le squadre sono scese in campo ( reinterpretando grandi classici della musica o dando vita a performance totalmente originali. Il filo conduttore? Un mix esplosivo di ironia, cultura pop e, ovviamente, tantissimi riferimenti ai traumi e alle gioie della vita accademica. Un linguaggio creativo e condiviso che ha dimostrato come l’unione tra studenti vada ben oltre i libri di testo.

Dal Rock di Scienze al Pop di Giurisprudenza

A rompere il ghiaccio ci ha pensato il dipartimento di Scienze MMMFFNN, che ha aperto le danze con un brano rock energico e travolgente, capace di dare la carica a tutto il pubblico presente. Tutt’altra atmosfera, ma stessa energia, per Giurisprudenza: i futuri avvocati hanno puntato tutto sull’ironia, dissacrando i cliché della facoltà attraverso una personalissima e divertente reinterpretazione di “Por la mañana café” di Bad Bunny.

Tutti i video di “Tutti cantano al Palio”

Economia fa lo show, DISFOR e Professioni Sanitarie dettano il ritmo

Se si parla di grandi numeri, Economia non poteva certo badare a spese in fatto di spettacolo. La facoltà si è presentata con il brano “Tu vuo’ fa’ l’economista”, arricchendo l’esibizione con la presenza sul palco di ballerini latinoamericani (tutti rigorosamente studenti del dipartimento), trasformando la performance in un vero e proprio show da ricordare.

Non sono mancate le sonorità più contemporanee: il DISFOR ha cavalcato l’onda urban proponendo una versione trap con il brano “Affar di famiglia”, dimostrando un flow decisamente promosso. A chiudere il cerchio a ritmo di leggerezza e divertimento ci ha pensato Professioni Sanitarie con la sua “Mi piace Professioni e allora muovi”, un pezzo trascinante che ha letteralmente fatto ballare l’intera platea.