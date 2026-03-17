L’Università di Catania si prepara a scendere in campo. Su richiesta delle rappresentanze studentesche, il rettore Enrico Foti ha disposto la sospensione delle attività didattiche per permettere a studenti, docenti e personale di partecipare alla ventunesima edizione del Palio d’Ateneo.
Calendario della sospensione
Le lezioni e le attività didattiche saranno interrotte secondo il seguente schema:
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Mercoledì 13 maggio: sede di Catania: sospensione dalle ore 14:00.
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Sedi di Siracusa e Ragusa: sospensione anticipata dalle ore 12:00.
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Giovedì 14 maggio: sospensione per l’intera giornata.
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Venerdì 15 maggio: sospensione per l’intera giornata.