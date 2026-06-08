Meteo Sicilia: siamo ormai entrati nel vivo della stagione estiva. I cieli di giugno si fanno sempre più sereni e le giornate diventano progressivamente più calde: per questo inizio di settimana, infatti, la colonnina di mercurio è destinata a superare stabilmente la soglia dei 32 gradi. Per i tantissimi lavoratori bloccati in ufficio e per gli studenti alle prese con gli esami della sessione, il caldo afoso diventa il primo nemico. Di seguito le previsioni meteo per questa seconda settimana di giugno.

Meteo Sicilia, lunedì’ 8 giugno 2026

Oggi il meteo in Sicilia sarà a tratti coperto da a fitta coltre di nubi che interesserà tutti i capoluoghi dell’isola. La situazione più grigia si registrerà ad Agrigento, dove il sole rimarrà completamente nascosto dietro le nuvole per l’intera giornata. Nonostante l’assenza di cielo sereno, l’afa non darà tregua: le temperature massime resteranno infatti piuttosto elevate ovunque. Le città più calde di oggi saranno Ragusa e Caltanissetta. In entrambe le località il termometro salirà fino a toccare i 28 gradi nelle ore centrali della giornata. A Catania, invece, l’andamento del tempo sarà molto stabile e regolare. In città si passerà dai 27 gradi del primo pomeriggio, previsti durante le ore più calde, ai 20 gradi della sera e della notte.

Meteo Sicilia, martedì 9 giugno 2026

Le nubi che lunedì avevano caratterizzato i nostri cieli, sembrano ora far spazio ai cieli sereni! Le temperature massime sfioreranno i 30 gradi e in alcuni casi li supereranno. La città più calda dell’isola sarà Caltanissetta, dove si registrerà una massima di 32 gradi e una minima notturna di 14 gradi. Subito dopo, un gradino più in basso, si posizionano le città di Agrigento, Catania, Enna e Ragusa, tutte pronte a toccare temperature massime di 29 gradi nelle ore centrali della giornata. La Sicilia si troverà quindi nella morsa del caldo.

Meteo Sicilia, mercoledì 10 giugno 2026

Le temperature aumenteranno in quasi tutti i capoluoghi della regione. La città più calda rimarrà Caltanissetta, con massime di 32 gradi e minime di 15 gradi. Subito dopo troviamo Ragusa, dove ieri c’era una temperatura leggermente diversa e oggi si registreranno ben 30 gradi. Per quanto riguarda la nostra città di Catania, le massime saliranno a 29 gradi mentre le minime si attesteranno sui 21 gradi.