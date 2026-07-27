La settimana si apre con condizioni meteo in graduale cambiamento sulla Sicilia. Dopo giornate caratterizzate dal caldo intenso e da temperature ben oltre i 30 gradi, un lieve calo della pressione favorirà l’arrivo di una maggiore instabilità, soprattutto tra martedì e mercoledì. Se il sole continuerà a dominare su gran parte dell’Isola, non mancheranno rovesci e temporali localmente intensi, con il rischio di grandinate nelle aree interne e occidentali. Anche Catania vedrà un’evoluzione del tempo, passando da un lunedì molto caldo a giornate più variabili, con temperature in diminuzione e qualche possibile precipitazione.

Lunedì 27 Luglio: caldo intenso e qualche rovescio

La giornata di oggi sarà generalmente asciutta su gran parte della Sicilia, anche se il cielo si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso. Qualche rovescio potrà interessare la provincia di Palermo, mentre sul resto dell’Isola prevarranno ampie schiarite. Le temperature resteranno elevate, con valori massimi compresi tra 31° e 36° gradi e minime ancora molto alte, tipiche delle notti tropicali.

A Catania il caldo continuerà a farsi sentire, con una temperatura massima di 36° gradi nelle ore centrali della giornata e una minima di 26° gradi. Il tempo sarà variabile, con alternanza di schiarite e rovesci temporaleschi, mentre i venti soffieranno moderati, ruotando dai quadranti occidentali a quelli orientali nel corso della giornata. La qualità dell’aria si manterrà buona.

Martedì 28 luglio: aumenta l’instabilità, rischio di forti temporali

Martedì la pressione atmosferica subirà un ulteriore lieve calo, favorendo condizioni decisamente più instabili su gran parte della Sicilia. Le aree centrali e occidentali saranno le più esposte allo sviluppo di temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandinate, mentre le temperature massime scenderanno attestandosi tra 28° e 33° gradi. Sul versante orientale gli effetti del peggioramento saranno più contenuti.

A Catania la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa, con clima decisamente meno afoso rispetto al giorno precedente e temperature comprese tra 25° e 29° gradi nelle ore più calde. Anche in questo caso la qualità dell’aria resterà su livelli buoni.

Mercoledì 29 luglio: nuvole diffuse e ultimi fenomeni

Mercoledì il tempo resterà variabile su tutta la Sicilia, con cieli nuvolosi e temporali che interesseranno alcune province dell’Isola, alternandosi a schiarite. Le temperature saranno più contenute rispetto all’inizio della settimana: la minima più bassa si registrerà a Enna con 19° gradi, mentre i valori massimi più elevati toccheranno i 33° gradi nell’area di Messina.

A Catania la giornata sarà in prevalenza asciutta, con precipitazioni attese soltanto tra la serata e la tarda sera, quando potranno cadere tra 6 e 13 millimetri di pioggia. Il mare si presenterà mosso, i venti raggiungeranno raffiche fino a 20 km/h e l’umidità si attesterà intorno al 64%, in un contesto climatico decisamente più gradevole rispetto ai giorni precedenti.