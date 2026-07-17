Meteo Sicilia: l’anticiclone africano stringe la sua morsa sull’Isola, dando il via a una fase di caldo eccezionalmente intenso che accompagnerà l’isola per tutto il fine settimana. Le correnti calde provenienti dal deserto sahariano faranno impennare i termometri ben oltre le medie stagionali, regalando giornate di sole incontrastato ma anche afa opprimente, specialmente lungo le coste.

Meteo Sicilia: venerdì 17 luglio

La giornata di oggi, venerdì 17 luglio, si apre all’insegna del cielo completamente sereno e soleggiato su tutto il territorio regionale. Le temperature massime toccheranno picchi di oltre 40°C. durante le ore centrali della giornata, mentre le minime notturne non scenderanno sotto i 27°C, mantenendo il clima caldo e asciutto (umidità intorno al 29%). I venti soffieranno deboli da sudest a circa 8 mph, con mari generalmente calmi o poco mossi. La città di Catania rientra tra quelle col bollino rosso. Le temperature massime dovrebbero, infatti, superare i 40°C.

Sabato 18 luglio: si sfiorano i 43°C, scatta l’allerta afa

Il picco dell’ondata di calore inizierà a farsi sentire sensibilmente nella giornata di sabato 18 luglio. Il cielo si presenterà ancora del tutto terso e sgombro da nubi, ma a preoccupare sarà l’impennata termica: le massime saliranno fino a 43°C, associate a una minima notturna bollente di 28°C. L’umidità scenderà al 19%, accentuando la sensazione di caldo torrido nell’entroterra. È prevista una ventilazione debole da nord intorno agli 11 mph.

Domenica 19 luglio: continua il caldo estremo

La stabilità atmosferica dominerà anche la giornata di domenica 19 luglio. Il sole continuerà a splendere indisturbato su tutte le province siciliane, con temperature massime che si attesteranno sui 42°C e minime stabili a 28°C. I venti gireranno dai quadranti orientali soffiando a circa 9 mph, mentre si segnala una lievissima e quasi impercettibile possibilità di isolati passaggi nuvolosi nel pomeriggio (con una probabilità di precipitazione stimata appena al 5%).

Secondo le previsioni, da lunedì dovrebbe, invece, registrarsi un attenuamento. Al sud persisteranno temperature alte ma con un caldo meno afoso.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza durante le ore più calde della giornata, consigliando di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11:00 e le 18:00, soprattutto per i soggetti più fragili, a causa di un indice UV che rimarrà fisso al valore estremo di 10 per tutto il weekend.