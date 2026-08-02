L’ondata di calore causata dall’anticiclone africano continua ad stringere d’assedio la Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diffuso il bollettino di emergenza (Avviso n. 160), confermando un quadro meteorologico caratterizzato da temperature estreme, forte secchezza del terreno e rischio d’innesco roghi diffuso su quasi tutto il territorio isolano.

Bollino rosso a Catania e Palermo

Sul fronte delle temperature eccezionali, il Ministero della Salute ha assegnato il Livello 3 (bollino rosso) alla città di Catania e al capoluogo palermitano. Nelle due aree metropolitane la temperatura massima percepita supererà i 38 °C, creando condizioni critiche che rappresentano un pericolo potenziale non solo per i soggetti vulnerabili (anziani, bambini e persone con patologie croniche), ma per la salute dell’intera popolazione.

Rischio incendi: preallerta arancione nell’Isola

Parallelamente al caldo torrido, la Protezione Civile ha dichiarato la preallerta (fase di attenzione – colore arancione) per il rischio incendi su scala regionale. La pericolosità viene classificata di livello Medio nelle province di Catania, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Siracusa e Trapani. I tassi minimi di umidità e le alte temperature rendono la vegetazione particolarmente infiammabile, agevolando la propagazione rapida di eventuali roghi.

Le raccomandazioni dei soccorsi e dei Comuni

Di fronte a tale scenario, la Protezione Civile ha sollecitato i sindaci e le amministrazioni locali a preservare le procedure operative previste dai Piani comunali di emergenza e a mantenere un presidio costante con la Sala Operativa Regionale (SORIS). Si raccomanda ai cittadini di adottare massima prudenza: