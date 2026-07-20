La Sicilia resta in prima linea sul fronte dell’emergenza meteo-climatica. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha diramato per la giornata di domani un avviso di allerta rossa per il rischio incendi esteso a tutto il territorio isolano. L’isola si trova ad affrontare una fase critica in cui la vulnerabilità della vegetazione e le temperature residue mantengono altissima la soglia di attenzione.
Il meteo: temperature in calo, ma resta l’allerta calore
Secondo l’ultimo bollettino meteorologico, le temperature massime subiranno un sensibile calo rispetto ai picchi dei giorni scorsi. Tuttavia, i valori termici si manterranno comunque su livelli da elevati a molto elevati.
Questa persistenza del caldo intenso farà scattare nuovamente il bollino rosso (Livello 3 di massima allerta per le ondate di calore) nelle tre principali città metropolitane della costa:
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Palermo
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Catania
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Messina
Per quanto riguarda la ventilazione, sono previsti venti deboli o moderati che seguiranno il classico regime di brezza, una condizione che, se da un lato attenua la percezione dell’afa sulle coste, dall’altro richiede la massima vigilanza per il potenziale innesco e la propagazione dei roghi in presenza di terreni aridi.
Allerta rossa incendi in tutta la Sicilia
La mappa degli incendi in provincia di Catania ( agg. 20/07/2026 12:06:10)
Provincia di Catania (CT)
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Acireale (CT) incendio di sterpaglie e vegetazione; (Completato)
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Piedimonte Etneo (CT): incendio di vegetazione; (Completato)
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Misterbianco (primo fronte); (In gestione / Intervento attivo)
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Misterbianco (via Vaccarini – via Plebiscito); (In gestione / Intervento attivo)
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Acireale (via Cristoforo Colombo); (In gestione / Intervento attivo)
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Santa Maria La Stella; (In gestione / Intervento attivo)
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Palagonia (contrada Croce, area limitrofa al cimitero); (In gestione / Intervento attivo)
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Aci Sant´Antonio (via Cantagallo, 5); (In gestione / Intervento attivo)
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Caltagirone (Piano Evoli); (In gestione / Intervento attivo)
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Adrano – Bronte (SP 94). (In gestione / Intervento attivo)