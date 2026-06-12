Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania si prepara a ospitare la Prima cerimonia di consegna delle pergamene di laurea del DISUM, lunedì 15 giugno, per gli studenti dei corsi di laurea triennali che hanno conseguito il titolo durante la sessione di aprile 2026. Ecco quali saranno le aule del Monastero dei Benedettini in cui avranno luogo le cerimonie e a che ora:

Alle ore 8:30 all’interno dell’ Auditorium “Giancarlo De Carlo” ;

all’interno dell’ ; Alle ore 9:00 si apriranno contemporaneamente le porte dell’Aula Magna “Santo Mazzarino”.

Saranno infatti presenti la Prorettrice dell’Università di Catania, Lina Scalisi, la Direttrice del DISUM, Stefania Rimini, e il Vicedirettore del dipartimento, Luigi Ingaliso. Accanto a loro, ci saranno anche i Presidenti dei rispettivi Corsi di Laurea triennale del DISUM (Beni culturali, Filosofia, Lettere, Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali, Scienze e lingue per la comunicazione).

È possibile prendere visione del calendario e dell’elenco completo sul sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Unict.